Conform AntenaSport, jucătoarea clasată pe locul 2 WTA a apărut recent la un antrenament desfăşurat în Bucureşti într-un mod care a atras toate privirile.

Simona Halep şi-a cumpărat un bolid Porsche Taycan, al cărui preț depășește 150.000 de euro. Trebuie spus că este vorba despre un bolid electric.

Celebrul automobil electric a fost prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt, în 2019, iar din acest an se găsește și pe piață.

Cuvântul „taycan” înseamnă „cal tânăr plin de viață” în limba turcă şi aproape 5.000 de modele Porsche Taycan au fost vândute în primele 6 luni din 2020.

Cu privire la specificaţiile tehnice, este de subliniat faptul că mașina este 100% electrică și are o autonomie care variază între 327 și 463 de kilometri.

Gama Taycan are 6 motorizări disponibile: Taycan (402 CP), Taycan Battery Plus (469 CP), Taycan 4S (523 CP), Taycan 4S Battery Plus (563 CP), Taycan Tubo (671 CP) și Taycan Turbo S (751 CP).

Cel mai iefit model de Porsche Taycan costă 150.000 de euro și poate ajunge la 190.000 de euro în funcție de dotări.

Pe piaţa de prodil, bolidul cumpărat de Simona Halep depăşete la preţ un model Tesla X, care începe de la 77.000 de euro.

Porsche Taycan atinge 100 km/h în 4 secunde, iar Porsche Taycan Turbo S prinde suta în 2.8 secunde și atinge o viteză maximă de 416 km/h.

Amintim că după ce s-a impus la turneul de la Praga, la care a cucerit al doilea titlu din 2020, Halep a luat decizia de a nu participa la turneele din Statele Unite.

Astfel, jucătoarea născută la Constanţa se concentrează pe întrecerile din Europa, iar în prezent se antrenează la o bază sportivă din Capitală.

Halep va avea o pauză de o lună între turnee, dar nu este un aspect care să o deranjeze pe campioana de la Praga.

Cel puţin asta a susţinut antrenorul ei, Artemon Apostu Efremov, care a vorbit în emisiunea Aşii Tenisului despre pregătirea Simonei.

„Încercăm să păstrăm ritmul de la Praga. Reluăm pregătirea și așteptăm cu interes următorul turneu.

Cred că în calendarul WTA după RG nu mai sunt multe oportunități. Programul e normal, de antrenament.

Acum, o lună de pauză față de cele 5, pare puțin”, a spus Apostu la Digi Sport

Succesul de la Praga a fost important pentru moralul Simonei Halep, care a bifat 5 victorii la primul turneu jucat după reluarea circuitului WTA.

„Câștigarea acestui turneu și faptul că a jucat meciuri foarte bune… Gândiți-vă că Mertens, pe care a învins-o în finală, a făcut semifinală la Cincinnati, îi arată că nivelul este acolo.

Munca făcută până acum rămâne și continuăm să ne îmbunătățim”, a mai completat tehnicianul la Digi Sport.

foto: Simona Halep şi Toni Iuruc, logodnicul ei

sursa: AntenaSport