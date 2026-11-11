Haitei executorilor judecătoreşti trebuie să-i punem lesă

Pe lângă Justiţia din ţara noastră, a apărut o haită hrăpăreaţă, cu care cred că sunt foarte puţini oameni care nu au avut de-a face. Cei mai mulţi dintre componenţii ei nu au studii de drept. Nu cei mai mulţi. Marea majoritate. Pe vremuri, peste drum de Facultatea de Drept din Bucureşti, era o terasă unde studenţii de la drept mai beau câte o bere.

Chiar aşa se şi numea: „Terasa Facultăţii”. Cei mai mulţi dintre membrii acestei haite nici măcar nu au băut vreo bere la terasa asta, alături de studenţi, necum să calce pe vreo treaptă care duce la clădirea cu coleane şi statui, pe care scrie tot felul de citate ciudate, de neînţeles pentru ei.