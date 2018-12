Hagi crede că românii sunt discriminați de UEFA

Patronul celor de la FC Viitorul contestă structura Ligii Campionilor și Ligii Europa. „Regele” cere un loc în grupe pentru România.





Gheorghe Hagi, patronul și antrenorul formației FC Viitorul, a vorbit, din nou, despre decalajul dintre fotbalul din Vest și cel din Est.

„Regele” este nemulțumit pentru că țări ca România nu au acces la masa bogaților, în Liga Campionilor sau Liga Europa. Coeficientul scăzut de țară face ca Liga I să nu poată trimită o echipă direct în faza grupelor. Hagi i-a acuzat pe oficialii de la UEFA că acționează inechitabil.

„Dacă noi nu ne batem, atunci ei nu ne dau nimic”

„Domnilor, suntem o ţară care a avut reprezentante în Europa de când suntem noi. Echipele din Spania, Germania, Anglia, care sunt puteri ale fotbalului, au patru echipe! Patru! Noi cerem una! Campioana trebuie să se ducă direct în Champions League. Locul doi, în Europa League, ca să putem deveni şi noi competitivi. Mi-am spus o părere de-a mea despre fotbalul românesc, pentru că dacă noi nu ne batem, atunci ei nu ne dau nimic”, a tunat Hagi, care vorbește despre discriminare.

„Sunt în primii 100 de jucători din lume”

„Pentru mine e discriminare. Să iasă cineva la TV să-mi spună de ce nu e discriminare. Eu am fost coleg cu ei, am fost egal cu ei. Ne uităm cum ne tratează. Dacă Maradona spune ceva, atunci şi eu am părerea mea. Sunt în primii 100 de jucători din lume.”

A ratat calificarea în grupele Champions League

Nemulțumirea lui Hagi provine și de la tentativele eșuate de calificare în faza grupelor cupelor europene pe care echipa sa le-a avut în ultimele sezoane. Anul trecut, după ce a câștigat titlul în Liga I, FC Viitorul a fost eliminată din turul al 3-lea prelimianr al Ligii Campionilor, de ciprioții de la Apoel Nicosia (1-0 și 0-4).

