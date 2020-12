Gheorghe Hagi continuă se se ocupe din umbră de academia pe care a fondat-o și care poartă numele celui mai mare fotbalist român din istorie. Lansat în primăvara anului 2009, proiectul „Regelui” a înghițit mulți bani, o parte fiind investită de Hagi, o alta fiind atrasă din sponsorizări. Patronul academiei a vorbit despre aspectul financiar.

„Mie îmi place să lucrez pe termen mediu și lung”

„Fotbalul mi-a dat totul, iar tot ce am e datorită lui. Am încercat să dau înapoi la fel de mult cât mi-a dat el mie. Niciodată nu e prea mult. Bugetul Academiei pe an este de un milion de euro. Deci doar pe cheltuieli avem zece milioane de euro investiți. Baza sportivă în totalitate a mai constat alte zece milioane!”, a spus Gheorghe Hagi la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.

În ceea ce privește strategia după care s-a ghidat acest proiect, Hagi a explicat din nou: „Strategia și obiectivul nostru sunt să devenim cei mai buni. Ăsta e primul aspect și asta e mentalitatea mea, de aici plec, de aici construiesc. Mie îmi place să lucrez pe termen mediu și lung, nu de azi pe mâine. De azi pe mâine e doar dezbatere. Doar în timp proiectele stau în picioare, iar finalitatea este să devin cel mai bun. Eu de când m-am născut mi-a plăcut să devin cel mai bun. Iar acest proiect mare ai nevoie de timp, de tineri și de foarte mult talent.”

Cartea de căpătâi la academie

Despre cartea „Campionii Creează Campioni”, în care „Regele” își prezintă concepțiile despre fotbal, el a explicat că este fundamentală la academia sa.

„Este vorba de o viziune despre cum trebuie interpretat fotbalul. În care să ai cinci puncte importante. Primul e strategia, pentru că trebuie să știi clar unde vrei să ajungi, apoi filozofia personală despre modul în care vrei să joci. Sistemele de joc care-ți plac și care crezi că îți merg bine și, evident, selecția jucătorilor. Sistemele le faci în funcție de jucătorii pe care îi ai. Cel mai greu punct e modul de a antrena. Joci cum antrenezi și antrenezi cum joci, acesta este motto-ul meu”, a declarat Hagi.