Hackerul Kim Dotcom PROMITE o nouă serie de SCURGERI de INFORMAŢII despre „Deep State”. Când vor fi publicate

Hackerul Kim Dotcom a postat un mesaj pe social media unde promite că vor urma noi dezvăluiri despre „Deep State”. Aşadar, începutul anului 2019 sună promiţător, potrivit celebrului hacker.





„Anul acesta criminalii care conduc Deep State vor fi expuși”, adăugând „Acționarii care profită de război și haos, vrei să știi cine sunt?”. Sau: "Zâmbesc în fiecare zi urmărind consecințele de a o împiedica pe Hillary. Deep State expus. Știrile false expuse. DOJ și FBI expuse. Mă bucur că sunteți mai informaţi decât oricând. 2019 va dezvălui mult mai mult. Pregătește-te pentru următoarea rundă de scurgeri..".

Unul dintre mesajele hackerului:

"I smile every day watching the aftermath of preventing Hillary.

Deep State exposed. Fake news exposed. DOJ & FBI exposed.

I’m happy you are more informed than ever. 2019 will reveal so much more. Get ready for the next round of leaks. Monumental stuff".

Cine este hackerul Kim Dotcom

S-a născut în orașul Kiel, Germania. De la nouă ani a început să copieze jocuri și să le vândă prietenilor, iar în primele zile de internet obișnuia să-și "facă locul" în calculator cu ajutorul telefonului. Dotcom nu și-a păstrat niciodată secretul, după ce a fost condamnat pentru activități de vânzări ilegale ca hacker. A început să facă avere prin oferirea de soluții pentru filme de securitate online, notează Der Spiegel. Dotcom și-a jurat că va deveni unul dintre cei mai bogați oameni din lume pentru că, spune el, "sunt mai inteligent decât Bill Gates". Şi a devenit bogat cu aevărat, potrivt Forbes: " Kim Schmitz – nu prea se comportă ca un om a cărui avere netă e pe minus. La 11 a.m., într-o zi de marţi, mă plimbă cu o maşinuţă de golf într-un „safari” pe proprietatea sa de aproape 25 de hectare, aflată în afara oraşului Auckland din Noua Zeelandă. Îşi croieşte drum cu o viteză primejdioasă printr-un crâng de măslini. Trecem pe lângă podgoria sa, care-i aduce 2.000 de sticle de vin anual, şi coborâm dealul, îndreptându-ne spre vila sa în valoare de 30 de milioane de dolari, care cuprinde un labirint din gard viu, o cameră Xbox cu cinci ecrane plate şi un display cu apă în cascadă cu o înălţime de 23 de metri".

Într-un interviu pentru The Telegraph, Schmtiz (Kim Dotcom), a declarat că a intrat în sistemul băncii Citibank și că a transferat 20 de milioane de dolari în contul Fundației Greenpeace. Potrivit hackerului, nici NASA dar nici Pentagonul nu au fost adversari pe măsura talentului său, spunând că a reușit să dobândească accesul la informații despre secretul lui Saddam Hussein. Cu toate acestea, nu există dovezi ale acestor activități nici până astăzi.

