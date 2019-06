Guvernul PSD-ALDE n-a fost dat jos. Klaus Iohannis și ai lui au păcălit încă o dată electoratul. România lui Cristoiu

Moțiunea de cenzură a fost respinsă în Parlament. PSD a rămas mai departe la Putere. Chiar de a doua zi după scrutinul europarlamentar, am susținut cu energie – una care, între noi fie vorba, putea fi folosită la altceva mai folositor – că în scurt timp Guvernul PSD-ALDE o să cadă. Într-o tabletă despre care am mai vorbit – Incertitudini, în Cuvîntul din 9 februarie 1927 – Nae Ionescu își avertiza cititorii că analiștii, reporterii politici după cum le zicea el – nu fac profeții.





Deși de acord cu Nae Ionescu, am cutezat să avansez și să susțin ca inevitabilă Căderea Guvernului. Nu întîmplător insist pe formula Căderea Guvernului în locul formulei Venirea unui Guvern al Opoziției. Deși Căderea guvernului înseamnă în postdecembrism un pas către Venirea unui alt Guvern, un pas trecător, dar obligatoriu, în cazul României de după scrutin, problema numărul unu e Plecarea PSD de la Putere și nu Venirea unui alt Guvern. Așa cum am susținut în mai multe rînduri, printr-o schimbare strategică la care PSD n-a fost atentă, Opoziția și mai ales Klaus Iohannis au înfățișat europarlamentarele ca alegeri parlamentare anticipate și nu ceea ce sînt aceste alegeri – un moment prin care partidele își trimit oamenii în Parlamentul european. Desigur, realitatea ședea altfel. Indiferent de rezultat, europarlamentarele pot da cel mult un semnal despre capitalul politic al fiecărui partid. Ele nu schimbă cu nimic aritmetica parlamentară sau cea locală. PSD și ALDE dețin în Parlament o majoritate confortabilă. Pentru ca Guvernul PSD-ALDE să cadă de la Putere, ar trebui ca semnalul dat de europarlamentare să fie perceput de parlamentarii PSD-ALDE ca o poruncă din partea electoratului. În nici un moment liderii Opoziției, Klaus Iohannis n-au precizat că rezultatele scrutinului european, pentru a deveni rezultate de anticipate, trebuie să fie verificate în punerea la încercare a majorității parlamentare.

Campania pentru europarlamentare s-a concentrat pe sloganul Veniți la vot! Aparent, era un slogan de esență democratică. Cei implicați în cultivarea acestuia în public susțineau că nu îndeamnă cetățenii să voteze cu Opoziția la europarlamentare și cu întrebările lui Klaus Iohannis la Referendum. Ei îndeamnă doar să vină la vot. În realitate, venirea la vot era în favoarea Opoziției și a lui Klaus Iohannis. Se știa că PSD se bazează pe structuri. În decembrie 2016 PSD biruise, pentru că electoratul de Dreapta șezuse acasă. Scoaterea acestuia din casă însemna însă victoria Opoziției. Nici la această schimbare de strategie PSD n-a fost atent. Liviu Dragnea a fost condamnat, pentru că îndemnase public oamenii să iasă la vot la Referendumul pentru suspendarea lui Traian Băsescu. Operațiunea angajată de Liviu Dragnea, firește nu în nume propriu, ci în numele USL, ținea de aspectul aparte al luptei politice. Știind că va pierde la vot, Traian Băsescu optase pentru boicotarea Referendumului. Prin urmare, prezența la vot devenea mai importantă decît votul propriu zis. Așa se explică de ce în timp ce Tabăra lui Traian Băsescu pleda pentru absenteism, Tabăra USL pleda pentru o prezență masivă. În deschiderea Dosarului Referendumului, DNA a plecat de la premisa că aducerea oamenilor la vot navea nici o legătură – cum susținea Liviu Dragnea – cu pledoaria pentru implicarea cetățenilor prin prezență; avea legătură cu validarea sau invalidarea Referendumului, altfel spus cu victoria sau eșecul PSD. Campania pentru europarlamentare și Referendum a stat sub semnul aceleași semnificări penale ca și campania din 2012. Îndemnul de a veni la vot era o formulă șmecherească de a pleda pentru victoria uneia dintre părți. În cazul Referendumului, dată fiind dependența rezultatului de atingerea pragului, din punct de vedere legal ar fi trebuit interzis lui Klaus Iohannis și Taberei sale pledoaria pentru venirea la urne. Strania blegeală a PSD – cel mai puternic semn că partidul are deja o problemă de existență, constînd în pierderea reflexelor de luptător – a făcut ca în cazul europarlamentarelor, și în cel al Referendumului, nu numai partidele politice, dar și forțe care trebuie să rămînă în afara confruntării electorale, de la ziare, site-uri, televiziuni, Pro Tv, de exemplu, pînă la membri ai Societății civile, actori, să facă în spațiul public campaniei pentru partidele de Opoziție și pentru Klaus Iohannis sub pretextul cusut cu ață al campaniei de îndeplinire a unei datorii cetățenești.

Campania n-ar fi avut eficiență dacă n-ar fi fost angajamentele categorice, repetate pînă la exasperare, ale Opoziției, ale lui Klaus Iohannis că imediat după scrutin, dacă prezența va fi masivă, Guvernul PSD-ALDE va pleca de la putere, iar rezultatele Referendumului vor deveni imediat realitate. Reamintesc ceea ce am reamintit ori de cîte ori a venit vorba de transformarea europarlamentarelor în parlamentare anticipate vorbele lui Klaus Iohannis din Mesajul public despre Referendum din 25 aprilie 2019:

„Dacă românii vor veni la vot și vor spune că nu sînt de acord cu PSD, atunci noi avem un mandat să acționăm imediat, a doua zi.”

Pe 8 mai 2019, la Suceava, noua Stea a PNL, candidatul Rareș Bogdan anunța fără să clipească pașii către Căderea Guvernului: „Vă asigur că Partidul Naţional Liberal – dacă dumneavoastră înţelegeţi însemnătatea alegerilor din 26, va rezulta o mare victorie. O victorie în patru paşi: vom cîştiga alegerile europarlamentare, vom cîştiga referendumul iniţiat de preşedintele României, vom face o mare coaliţie în jurul Partidului Naţional Liberal cu premierul României Ludovic Orban, pentru a iniţia o moţiune de cenzură care să trîntească cel mai antiromânesc guvern din istoria acestei ţări”.

Deși mai puțin patetic, Ludovic Orban a susținut și el identitatea dintre europarlamentare și parlamentare:

