Cozmin Guşă îi răspunde lui Elan Schwartzenberg: „Nu cred că dacă dă poze e în avantajul lui, având în vedere anturajul pe care îl avea şi domeniul de vânătoare pe care se vâna.”

Schimb de replici, de la distanță, între consultantul politic Cozmin Guşă și omul de afaceri Elan Schwartzenberg. În timp ce Gușă vine cu dezvăluiri despre triunghiul infracțional Dragnea-Mazăre-șeful Elan Schwartzenberg, cel din urmă amenință cu informații despre participarea patronului Realitatea TV la anumite partide de vânătoare.





După ce Cozmin Guşă a afirmat că „adevăratul triunghi infracțional este Dragnea-Mazăre-șeful Elan Schwartzenberg, care astăzi este fugar”, Schwartzenberg l-a ameninţat pe patronul Realitatea TV cu publicarea unor poze de la o partidă de vânătoare. Cozmin Guşă răspunde ameninţărilor lui Schwartzenberg şi, într-o declaraţie pentru stiripesurse.ro, face o serie de dezvăluiri despre partida de vânătoare la care a participat alături de mai mulţi "grei".

"Am văzut bazaconiile pe care le înşiră Elan în declaraţia lui pentru stiripesurse.ro. N-am ce face, trebuie să-i răspund, chiar dacă îi răspund unui fugar bănuit de crimă şi, susţin în continuare, partener de afaceri cu Dragnea şi cu Mazăre, în acel triunghi pe care l-am descris şi care are legătură chiar şi cu Brazilia, cu Madagascar, cu Israel, dar mai ales cu România.

1. Elan Schwartzenberg nu poate să facă apel la prietenie în formulările lui publice. El nu prea are prieteni, ci doar complici. Marea majoritate din afaceri cu statul, pe care, aşa cum am spus, în continuare le desfăşoară. Dacă este cineva curios să vadă sensul unor fluxuri de bani din Constanţa către zone îndepărtate, va vedea că e aşa cum zic eu.

2. Referitor la vânătoare, aşa e. Am fost o singură dată la vânătoare cu Elan Schwartzenberg, care m-a invitat la o vânătoare împreună cu Ion Ţiriac. Am acceptat, am şi vânat împreună, chiar în stand am stat între Elan Schwartzenberg şi Ţiriac. A fost şi Blejnar, într-adevăr, dar nu era o noutate pentru mine, pentru că era vecin şi îl cunoşteam oricum de mai multă vreme. Codruţ Marta nu ştiu dacă a fost, pentru că nu îl cunosc şi nu identific din pozele lui Codruţ Marta pe cineva de la acea vânătoare. Oricum, dacă a fost, nu s-a prezentat şi nici nu am vorbit cu el sau dacă am vorbit cu el nu am ştiut cu cine vorbesc.

3. Vrea să dea poze de la vânătoare. Chiar îl rog să dea poze, pentru că, în afară de vânătoarea propriu-zisă, a mai fost un foc de tabără, unde într-adevăr s-a mâncat şi s-a băut. Ei au rămas acolo, eu, împreună cu un jurnalist important din România, am plecat către Bucureşti. Nu cred că dacă dă poze e în avantajul lui, având în vedere anturajul pe care îl avea şi domeniul de vânătoare pe care se vâna.

4. Că l-aș fi căutat pe Mazăre. Nici vorbă! Este încă o minciună pe care sunt obligat să o comentez. Cu Mazăre cred că nu am vorbit din 2009, din campania lui Geoană, unde Mazăre într-adevăr, în naivitatea sau interesul lui, a jucat cu statul paralel împotriva lui Geoană şi l-a trădat. Eu nu am fost prieten niciodată cu Mazăre. Am avut o relaţie veche de amiciţie cu Nicuşor Constantinescu şi Sorin Strutinsky, ceilalţi doi parteneri, care venea dinainte de 2000, din perioada mass-media.

5. Beţia. Da, am mâncat şi eu şi am băut ce mi-au dat gazdele. Am făcut-o cum o fac de fiecare dată. Diferenţa dintre mine şi Elan este că eu beau şi nu mă îmbăt, ceea ce nu se poate spune despre el.

În final, îi transmit un mesaj. Întâlnirea cu Irina Socol, din Israel, de acum nu multă vreme, îl face să creadă în cai verzi pe pereţi şi, într-un fel, mi-e milă de el că a decăzut atât de mult şi crede că un denunţător de asemenea anvergură cum este Irina Socol, protejată de fostul stat paralel, i-ar putea rezolva problemele lui din justiţie, care sunt vechi şi care, după exemplul prietenului său, Dragnea, nu se pot rezolva în urma unor asemenea discuţii", afirmă Cozmin Guşă.

Scandalul care zguduie PSD din temelii! Oprisan a declansat ATACUL in prag de alegeri! Se cere DEMISIA

Pagina 1 din 1