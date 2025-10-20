HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu

Adrian Severin analizează două evenimente de politică externă cu semnificații extraordinare: întâlnirea Trump-Zelensky de la Washington și preconizata întâlnire Putin-Trump de la Budapesta. Dar în discuția cu Robert Turcescu se ajunge inevitabil si la mare intrebare a zilei: demisionează sau nu demisionează Bolojan după decizia de azi a CCR privind pensiile magistraților?

Răspunsurile, de la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20