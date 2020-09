Grupa sanguină ar putea influența rezistenţa organismului uman la coronavirus. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetătorii chinezi, citat de Le Figaro.

Grupele sanguine la 2173 de pacienţi infectaţi cu coronavirus, analizate

Cercetătorii au analizat distribuirea grupelor sanguine la 2173 de pacienţi infectaţi cu coronavirus. Bolnavii proveneau de la trei spitale din Wuhan și Shenzhen. Oamenii de știință au comparat grupele sanguine ale pacienților cu cele ale persoanelor necontaminate. Concluzia la care cercetătorii chinezi a ajuns a fost aceea că grupa sanguină A este asociată cu un risc mai ridicat de a contracta COVID-19 decât celelalte grupe. Potrivit studiului, grupa 0 este asociată celui mai mic risc.

“Nu este surprinzător”

“Nu este surprinzător. În 2005, un studiu al unei echipe din Hong Kong arăta că oamenii cu grupa sanguină 0 sunt mai puţin sensibili la Sars (alt coronavirus) decât alte grupe sanguine. În această privinţă cele două virusuri se aseamănă enorm”, a spus Jacques Le Pendu. Acesta este director de cercetare la Institutul de Sănătate şi Cercetare Medicală din Nantes.

Rolul grupelor sanguine în transmiterea virusurilor

Jacques Le Pendu a coordonat, în anul 2008, teza lui Patrice Guillon privitoare la rolul grupelor sanguine în transmiterea virusurilor cum ar fi de exemplu și COVID-19. Din studiu a reieșit faptul că există o rezistență variabilă care ar fi determinată de anticorpi, glicoproteine folosite de sistemul imunitar pentru detectarea şi neutralizarea agenţilor patogeni. Practic,o persoană cu grupa sanguină A are antigene A şi dezvoltă în primele luni de viaţă anticorpi anti-B. Persoanele care au grupa sanguină B dezvoltă anticorpi anti-A, cele cu grupa 0 dezvoltă anticorpi anti-A şi anti-B, iar persoanele cu grupa AB nu dezvoltă niciun anticorp.

De exemplu, în Franţa, 44 la sută din populaţie are grupa sanguină A, în timp ce 42 la sută are grupa 0,,10 la sută are grupa B şi 4 la sută AB.

Cum funcționează sistemul virusului

Potrivit lui Jacques Le Pendu, virusul are un sistem care are glicoproteine care recunosc receptorul celulei ţintă şi se atașează de acesta. Glicoproteinele pentru virusul Sars din 2003 şi pentru Sars-Cov-2 sunt foarte apropiate. Ele recunosc acelaşi receptor.

Adică enzima ACE2. Grupele sanguine intervin prin faptul că antigenele grupelor sanguine A şi B s-au manifestat asupra celulelor care sunt ţinta specifică a virusului. Cel din urmă virus va fi multiplicat de celulă .El va purta astfel aceeaşi etichetă ca aceasta. Astfel, dacă o celulă infectată de virus va avea marca grupa sanguină A, virusul o va avea şi el.

“Acestea nu sunt decât ipoteze care trebuie să fie demonstrate pentru Covid-19“

“Dacă vine de la o persoană cu grupa sanguină A sau B către o persoană cu grupa 0, virusul va fi contracarat de anticorpi anti-A şi anti-B care îl vor neutraliza şi îl vor împiedica să se ataşeze de receptorul celulei ţintă. Cel puţin asta am arătat în cazul Sars, în 2003”, a precizat Jacques Le Pendu. Persoanele care au grupa sanguină 0 sunt ”vaccinate natural” prin prezenţa anticorpilor anti-A şi B. Excepție face situaţia în care sunt contaminate de o persoană cu grupa 0.

“Acestea nu sunt decât ipoteze care trebuie să fie demonstrate pentru Covid-19”“, a mai precizat cercetătorul.

“Dezvoltăm anticorpi antigrupe A şi B în primele luni de viaţă. Ar fi interesant ca în viitor să facem astfel încât toată lumea să aibă nivelul de anticorpi ridicat, un mijloc natural de apărare pe care îl putem întări pentru a lupta cu un virus. Evident, acesta nu ar fi niciodată la fel de eficient ca un vaccin, dar astfel s-ar putea încetini o epidemie”, a mai explicat Le Pendu., potrivit radiosimplu.ro.