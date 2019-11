Cade de fraier, ar fi continuarea firească a proverbului. Asta cred că i s-a întâmplat și ministrului liberal de Finanțe, Florin Vasilică Cîțu, după ce s-a avântat să facă declarații șocante care au speriat poporul.

Cu siguranță s-a gândit bine la ce mesaj contra PSD și al lui Eugen Orlando Teodorovici vrea să transmită în spațiul public, căci a ales să facă referire la Al Capone, un mafiot celebru, a cărui poveste o știu toți românii, și de la sat și de la oraș.

”România, în ultimii 3 ani, a fost condusă după două bugete. A fost un buget, cel prezentat în Parlament, și un al doilea care avea toate informațiile reale, pentru finanțarea baronilor locali. Metoda folosită de Al Capone, de a avea un registru pentru Fisc și unul real”, a declarat ministrul Cîțu, joi, într-o conferință de presă.

Ca să îmbrace în penal acțiunile financiare ale liderilor PSD și să dea importanța cuvenită ”grelei moșteniri”, noul ministru al Finanțelor ne-a spus că „datele din buget au fost schimbate după plac (n.a. de Teodorovici et comp.), pentru a-și acoperi ilegalitățile. Bugetul a fost transformat într-un instrument pus în slujba partidului”.

Stați liniștiți, DNA nu s-a autosesizat, că s-or fi prins și procurorii că neliniștitul finanțist liberal face show politic cu ”Discotecarul” de la PSD, cum i se spune lui Teodorovici.

Pe parcursul zilei de joi, pentru câteva ore, Cîțu a fost cel care a dansat pe marginea gropii Dansul Învingătorului. Al Capone-Teodorovici părea că nu mai are scăpare de cătușe. Acuzatul a apărut, însă, în fața camerelor de luat vederi, i-a zis lui Cîțu un gen de ”ba p-a mă-tii” dacă se crede șeful FBI și l-a provocat la o dezbatere la Academia de Studii Economice (ASE), în cursul zilei de vineri.

”Cîțu FBI”, nu și-a făcut apariția la confruntarea cu ”Al Capone Teodorovici”, ca să priceapă și poporul cum jongla PSD cu două bugete și cu TVA-ul. Mare greșeală, căci i-a dat prilejul adversarului să danseze și el pe lângă groapa ce ar fi trebuit să-l înghită!

Florin Cîțu nu a ieșit nici măcar să lămurească lucrurile pentru electorat, dar mai ales pentru specialiștii în finanțe și contabilitate, mirați și ei de afirmații. S-a axat doar pe o intervenție televizată, la un post prieten, unde nu i s-au pus întrebări, nu i s-a cerut detalii despre cele două bugete ale PSD sau despre deficitul de 4%. Ministrul a amețit-o, venind cu scuza că el nu e jurist. Imens deserviciu adus PNL, premierului Ludovic Orban, dar și președintelui Iohannis, aflat în campanie electorală!

Am întrebat câțiva specialiști dacă sunt credibile afirmațiile ministrului Cîțu, cum am putea explica furtișagul pentru publicul larg. Niciun răspuns favorabil ”copoiului FBI”, dar nici lui Al Capone. Câteva bâlbâieli pe marginea subiectului am auzit și la televizor, de la politicieni-economiști. Doar fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, a dat explicații mai ample și punctuale într-un articol publicat de site-ul Hotnews, concluzia fiind că Florin Cîțu a spus bazaconii.

Pentru istoria scandalului, reproduc câteva explicații date de Gelu Diaconu, care nu s-a ferit să spună pe șleau că „în mod evident realitatea arată foarte prost. Evident că ținta de deficit nu poate fi atinsă. După prezentarea asta a realității, (ministrul) ar trebui să vină cu etapa soluțiilor”:

@ ”Dânsul a vrut să spună că față de bugetul inițial aprobat, în fapt bugetul în execuție are o altă dimensiune pe fiecare capitol. Nici vorbă de o evidență dublă. Ea nici nu poate fi faptic realizată. Nu poți opera cu două rânduri de conturi în trezorerie pe venituri, pe cheltuieli. De fapt, gravitatea situației nu rezidă din această procedură, ci din faptul că au fost mascate cheltuielile”.

@ ”Și la valoarea TVA-ului dânsul a făcut o mică inexactitate. A spus că va rambursa până la sfârșitul anului. Adică va rambursa toți cei 4 miliarde lei pe care i-a descoperit dânsul. Depinde dacă sunt 4 miliarde. După știința mea nu sunt 4 miliarde din deconturi aprobate, ci e soldul tuturor deconturilor depuse cu sumă negativă. Îți trebuie un timp pentru cele cu control anticipat ca să exerciți controlul. Nu ai cum într-o lună și jumătate să achiți cei 4 miliarde lei. Probabil va da doar 2 miliarde, dar trebuie să-i rambursezi suplimentar față de deconturile care îți intră firesc pe perioada curentă”.

@”Fizic nu poți să achiți toate arieratele. Nu poți achita TVA-ul de rambursat. În această situație ar trebui ca dânsul să vină cu niște cifre concrete, pentru că e atât de simplu de estimat veniturile de realizat pe perioada cât a mai rămas până la finalul anului”.

Încă o groapă săpată așa de Florin Cîțu pentru pesediști, încă o atenționare despre o ”gaură” himeră, menită să înspăimânte românii că economia românească e catastrofală, că nu se vor mai plăti salarii și pensii, toate cred că-i vor scurta mandatul de ministru. Liberalii nu pot încasa impasibili ”aplauzele” pentru sceneta ”Ori ești fraier, ori ești fraier!”. Cel puțin așa au promis electoratului: Venim cu specialiști și soluții ca să construim o Românie normală!

Te-ar putea interesa și: