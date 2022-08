Greșeala SUA care i-a încurajat pe ruși să atace Ucraina: retragerea din Afganistan

Interpretul afgan Jamil Hassan, care a fost unul dintre numeroșii aliați afgani evacuați prin aeroportul din Kabul, s-a plâns că s-a simțit trădat de președintele SUA Joe Biden și de decizia sa de a abandona țara, scrie Fox News.

„Majoritatea acestor promisiuni au fost încălcate de decizia președintelui Biden de a retrage toate forțele din Afganistan. (Acum un an) Nu credeam că voi ajunge aici, intervievat la Fox News, aveam speranță în viitorul meu în propria mea țară, slujind propriul meu popor. Dar, din păcate , din cauza deciziei luate de președintele Biden, iată-mă (aici) (alături de) sute de mii de concetățeni ai mei care își părăsesc țara, începând viața de la zero aici și în întreaga lume. Și zeci de mii dintre ei (sunt) încă în taberele de refugiați din Pakistan, Emiratele Arabe Unite și Qatar și chiar Ucraina. Viețile lor sunt distruse. Speranțele lor sunt distruse. Țara noastră este distrusă. Tot ce am realizat în ultimii 20 de ani, datorită prezenței comunității internaționale, a dispărut cu totul”, a spus Hassan la Fox News.

„Nu există nicio explicație pentru asta. Aceasta este doar o greșeală clară. Această decizie nu ar fi trebuit luată în primul rând”, a adăugat el.

Evacuare cu victime

În timpul evacuării de la aeroportul din Kabul, atacatorii sinucigași au ucis 183 de persoane, inclusiv 13 militari americani. Ca răzbunare, SUA au lansat două lovituri cu drone împotriva presupușilor teroriști ISIS-K, ucigând 10 civili afgani, inclusiv șapte copii.

Hassan a povestit propriile experiențe în care a părăsit țara sa, speculând că mulți au simțit același lucru.

„Eram într-un C-17 când a decolat de pe aeroportul din Kabul, și aveam această durere profundă în inimă. Toată lumea dormea ​​și începea să adoarmă, dar eu nu puteam să dorm pentru că am crezut că pierd ceva mare. Ceva pe care nu pot câștiga înapoi. Și totuși, mă gândesc că ori ultimii 20 de ani din viață pe care i-am petrecut în democrație, în fericire și în pace, au fost un vis, ori este un vis și mă voi trezi într-o zi iar lucrurile vor fi normale așa cum au fost anul trecut și în ultimii 20 de ani. Acesta este sentimentul pe care îl pot exprima”, a spus Hassan.

Afganistanul s-a întors în urmă cu 100 de ani

În ceea ce privește Afganistanul acum, Hassan a susținut că țara a „întors cu o sută de ani înapoi” și continuă să fie ignorată de SUA.

„Nu este nici măcar Afganistanul dinainte de 9/11. Este mai rău decât atât, pentru că, în ciuda faptului că ei cunosc realitățile faptelor din Afganistan, închid ochii toți. Cel mai rău este că întreaga lume a uitat Afganistanul. Nu numai din cauza războiului din Ucraina, ci și pentru că nu vor să audă despre el. De exemplu, președintele Biden a spus de mai multe ori clar că nu vrea să audă nimic despre Afganistan.”, a spus el.

Hassan a avertizat, de asemenea, că acest lucru ar putea avea și mai multe implicații mai grave la nivel mondial, în special în Ucraina și Taiwan. „Pentru că aceasta este catastrofa, dezastrul pe care el l-a adus nu numai asupra țării mele și poporului meu, ci și asupra ucrainenilor. Imediat după ce America și aliații săi au părăsit Afganistanul, asta a stimulat Rusia să atace Ucraina. Și Dumnezeu știe ce urmează, urmărim știrile despre Taiwan, China care amenință securitatea Taiwanului. Și rezultatul acestei retrageri haotice pentru americani și pentru America este că lumea nu mai are încredere în America ca un aliat. Uită-te la Japonia, la Coreea de Sud, țările din Orientul Mijlociu , ei cred că Statele Unite vor rămâne alături de ei, vor sta alături de ei? Sunt sigur că nu cred. Ei caută alți aliați”, a închis Hassan.