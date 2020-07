Rugat să explice situația din Grecia, mai ales din perspectiva turiștilor veniți din România, medicul Nikos Koudounis a spus: „Situaţia de astăzi este de la 50 de noi cazuri acolo unde acum trei săptămâni ne aflam aproximativ la cinci-şase cazuri pe zi. Astăzi avem cel mai mare număr din perioada de vară, 50 de cazuri pozitive, bineînţeles. Asta înseamnă că guvernul trebuie să hotărască în seara asta măsuri de urgenţă, de aceea şi premierul a declarat că va avea o şedinţă extraordinară în seara asta pentru a hotărî dacă se va continua să se accepte turiştii din Europa, din Europa de Vest şi din Europa de Est, pentru că, aşa cum aţi spus dumneavoastră, am fost pregătiţi. De la bun început a mers foarte bine. Din păcate, este această alarmă pe care am tras-o noi, medicii, că totul se poate strica în perioada de vară, atâta timp cât vin mii de turişti din tările în care nu prea mergeau bine cazurile de COVID.

Realizator Digi 24: O măsură strictă în privinţa sârbilor, pentru că situaţia epidemiologică acolo este foarte proastă. Ce ştiiți despre români, despre România? Cum se poartă discuţiile? Cât de mare este perceput riscul în privinţa turiştilor români?

Medicul Nikos Koudounis: Este mare riscul cu românii – şi asta nu trebuie să luaţi cu răutate ce se spune, dar nu se poate sub nicio formă cu un simplu act, pe care îl cerem de la români sau de la bulgari, că nu au COVID sau nu au avut, o simplă hârtie de intrare, să putem să avem siguranţa că aceşti oameni intră în ţară şi nu au COVID. De fapt, poate au sau nu au simptome, de aceea şi vedeţi foarte mulţi români care aşteaptă multe ore la graniţa cu Grecia, zeci de ore la graniţa cu Grecia, pentru că acolo se testează cu adevărat toţi care vor intra de la Kulata, de la Promachonas. Asta nu înseamnă, bineînteles, că vom reuşi să avem sută la sută siguranţa că toţi care vor intra nu au COVID.

Problema este din punct de vedere al oamenilor şi în special al localităţilor, că din turism trăieşte aproape jumătate din Grecia. Dacă nu intră turişti, înseamnă că Grecia va avea probleme mari în economie. Dacă are probleme mari în economie, grecul are teama că va pierde totul. Asta înseamnă şi din partea guvernului o încercare de a sprijini turismul, dar credem că acum, la ora actuală, este greşită încercarea asta a guvernului grec de a permite tuturor să intre în Grecia – şi când spun tuturor, vorbesc de turiştii care în ţările lor au foarte multe cazuri de COVID.

Realizator: Am văzut că a făcut presă în Grecia cazul româncei din Creta, care deşi a fost confirmată, deşi i s-a cerut izolarea, a umblat liberă câteva zile, până când autorităţile au pus piciorul în prag. Ce credeţi despre asta?

Medicul Nikos Koudounis: Este acest lucru care vă spun dinainte: noi nu putem să fim polițişti la fiecare grec, român, bulgar, rus, italian care vine în Grecia. Când descoperim un caz de COVID pozitiv noi sfătuim şi spunem oamenilor să rămână izolaţi o perioadă de 14 zile. Nu putem a doua zi să avem poliţie după ei, unde fac, ce fac, unde umblă, dacă stau în casă sau nu. Aici se pierde toată siguranţa şi aici o să fie pierdută şi situaţia în Grecia, pentru că sunt zeci de mii de turişti din România, din Rusia, din Italia care vor veni în Grecia. Nu putem noi să devenim poliţiştii lor. Noi trebuie să fim înţeleşi foarte bine şi îndemn la un pas de a interzice turiştilor de a mai intra în Grecia şi vă spun cu siguranţă asta, vă spun pentru că la ora actuală, când vorbim noi, este o şedinţă extraordinară a guvernului. Dacă vedem în următoarele zile că vom depăşi pragul de o sută de cazuri pe zi, cu siguranţă se va închide graniţa din nou. Vrem, pentru ca să nu se mai întâmple aşa ceva, vrem de la turişti, de la toţi turiştii, şi de la turiştii greci care merg în alte oraşe, în insule, sau de la români, de la ruşi şi de la italieni: când găsim un caz pozitiv, el trebuie sau ea să fie izolat 14 zile. Nu avem altfel cum să menţinem situaţia sub control în Grecia şi, credeţi-mă, merge foarte bine la ora actuală în ţara noastră, credeţi-mă.

Realizator: Deci este în desfăşurare o şedinţă extraordinară a guvernului şi este posibil, spuneţi dumneavoastră, este posibil să se închidă de tot graniţele sau să se oprească accesul turiştilor care vin din ţările cu probleme de COVID?

Medicul Nikos Koudounis: Asta noi i-am sfătuit pe oamenii din guvern, ca în caz că se continuă numărul cazurilor pozitive să crească, noi am avut cinci cazuri acum trei săptămâni, şapte cazuri acum două săptămâni şi azi am ajuns la 50 de cazuri, din care 40 sunt turişti. Imaginaţi-vă că există posibilitatea tot ce am făcut, tot efortul doctorilor care sunt lângă mine să fie pierdut şi e păcat, e păcat de efortul pe care l-am depus noi, ca ţară.

Realizator: Ce sfaturi aveţi pentru turiştii români? Ce sfaturi aveţi pentru cei care se gândesc acum, plănuiesc o vacanţă în Grecia? Ce să facă?

Medicul Nikos Koudounis: Da, turistul român trebuie să facă testul COVID în ţara lui, înainte să vină în Grecia, trebuie să facă acolo testul COVID, nu să vină aici, în Grecia, având simptome, tuse, febră sau stare alterată sau să aibă cumva efectiv un trecut în care putea să se întâmple ceva în Grecia. De fapt, ca să mă exprim mai bine şi îmi cer scuze de limbaj, nu cumva să fi fost bolnav acum trei, patru zile şi el să vină în Grecia, ca să nu piardă vacanţa. Îl sfătuim pe turiştii români să facă testul COVID în ţara lor şi cu acest test tradus foarte bine să vină în Grecia. Altfel, din momentul în care o să vină aici, în ţara noastră, există posibilitatea total să se piardă vacanţa, pentru că noi îi izolăm 14 zile. Dacă unul este găsit pozitiv, 14 zile va sta izolat, vrea nu vrea va sta izolat. Degeaba, adică, vine pentru vacanţă.”