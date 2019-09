”Aș vrea să spun tuturor celor care se uită la emisiunea dvs. și, în primul rând simpatizanților și votanților ALDE, faptul că eu rămân în ALDE. Eu astăzi am demisionat din grupul ALDE și sunt deputat neafiliat pentru că o hotărâre luată sub deviza unei execuții politice de către un birou politic executiv întrunit ad-hoc au hotărât radierea mea din baza de date ALDE.

Am considerat că pot în felul acesta să mă retrag pentru moment din grupul ALDE, să îmi continui demersurile în instanță. Nu am spus întâmplător execuție politică pentru că a încălca dreptul oricărui cetățean de a se apăra, de a-și spune ce are de spus, este o execuție politică. Dacă ne uităm atent inclusiv pe Legea Partidelor Politice la alineatul 10, vom vedea la litera G faptul că trebuie să dai posibilitatea de a se apăra celui pe care urmează să îl sancționezi.

Nouă ne-a fost luat acest drept, cel puțin mie. În al doilea rând, cosider că am dreptul de a ataca și a mă apăra în instanță de această decizie luată de Biroul Politic Executiv și îmi voi continua demersurile în zilele următoare”, a spus Grațiela Gavrilescu.

”Doresc să mai lămuresc un aspect extrem de important pentru toți cei care cred în ALDE. Am dorit să dau un semnal politic faptul că am acceptat propunerea premierului Viorica Dăncilă de a fi ministru. ALDE are nevoie să se reformeze și să rămână pe scena politică! S-a muncit într-un timp extrem de scurt pentru ca ALDE să poată să intre în 2 ani de zile în Parlamentul României.

Sunt oameni care și-au pus sufletul, familia, munca și au avut și au încredere în acest partid. Consider că demersul meu a fost motivat și, în același timp, consider că dacă am fost un om loial, onest, când am acceptat ieșirea de la guvernare și cele patru propuneri de la organizația permanentă a fost pentru că am fost de bună credință (…)

V-am spus că este un semnal de alarmă în al 12-lea ceas. Nu poți să ai un proiect politic în care să crezi, pe care îl votezi ca pe un program de guvernare, faci un pact cu cineva și nu îl continui până la sfârșit…acest lucru trebuia să facem! Să dăm dovadă de echilibru și de continuitate! Ceea ce am creat în 2016 putem să finalizăm!” a declarat Grațiela Gavrilescu, la Antena 3.

Te-ar putea interesa și: