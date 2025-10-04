HAI România! GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19







Dacă treci acum printr-un DIVORȚ sau o DESPĂRȚIRE, vreau să știi că nu ești singur(ă) și că ceea ce simți e real. O despărțire nu e doar un final, e un cutremur interior care lovește în siguranța ta, în identitatea ta, în încrederea ta în iubire. Și știu cum e să simți că harta ta interioară s-a rescris peste noapte - să nu mai ai repere, să nu mai știi cine ești acum și să te întrebi dacă viitorul mai are lumină.

În episodul de azi am adunat cele mai frecvente răni prin care trecem după o despărțire: 💔 Golul lăsat de absență - sentimentul că o parte din tine a dispărut odată cu celălalt. 💔 Frica de singurătate - întrebarea „o să mai fiu vreodată iubit/ă?” care apasă ca o piatră pe piept.

💔 Vinovăția și autoînvinovățirea - gândurile că „poate puteam face mai mult” sau „dacă eu sunt de vină”. 💔 Rănile stimei de sine - senzația că nu mai valorezi suficient, că ai fost înlocuit/ă sau respins/ă. 💔 Durerea copiilor (când există) - teama că ei suferă sau că nu mai au stabilitate.

💔 Confuzia identității - cine sunt eu fără această relație? cum arată viața mea acum? 💔 Ruperea rutinei și a siguranței - obiceiurile zilnice care se transformă brusc în amintiri dureroase. 💔 Pierderile sociale - prietenii împărțiți, familia extinsă care nu mai e „a ta”, sentimentul de izolare. 💔 Amintirile care dor - locurile, muzica, lucrurile mici care reînvie rana.

💔 Frica de viitor - nesiguranța privind ce va urma, dacă vei reuși singur/ă și dacă vei mai iubi din nou. 📩 Punctul meu pe 🅘 al acestui episod: Nimic din tine nu s-a pierdut cu adevărat. Partea aceea din tine, care pare dispărută, încă există. Doar că acum e ascunsă sub straturi grele de durere și de teamă.

Și, pas cu pas, o vei redescoperi. Dă subscribe la canalul HAI România! și activează notificările pentru mai mult conținut care aduce claritate în emoții, relații și alegeri de viață. 👉 Rămâi aproape de #PunctulPe🅘 și dincolo de YouTube - mă găsești și pe: 🌐 Ileana Ilie Ungureanu Online: https://www.facebook.com/ileana.ilie.5 https://www.instagram.com/ileanailie/ https://www.tiktok.com/@punctulpeileanailie