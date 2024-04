Actualitate Capital Top 100 Manageri din România. Golin România a lansat prima farfurie în KFC prin Meniul Zilei de Mâine







În ediția din acest an, Capital Top 100 de Manageri din România, la categoria Agenții de Publicitate, Ioana Munteanu a fost premiată pentru campania de asigurare a hranei și educației unor copii din medii vulnerabile, „Meniul Zilei de Mâine”.

La eveniment Ioana Munteanu nu a putut să fie prezentă iar pentru ridicarea premiului s-a prezentat Ana Maria Beclea, Senior Media Associate, Golin România.

„Aș putea începe prin a vorbi despre Ioana, despre forța și talentul ei însă știu sigur că dacă ea ar fi aici în sală ea ar vorbi despre echipă. Și într-adevăr, toate lucrurile care contează și aduc un impact se fac în echipă. Și inițiativele pe care le-ați numit, acestea ne arată cât important este să ne mai mutăm focusul dinspre noi înspre celălalt. Un mâine mai bun începe cu fiecare azi. Revenind la echipă și la puterea echipei, aceste campanii sunt produsul unor oameni care au înțeles cum să facă asta și nu doar că au înțeles, au arătat că prin creativitate transformată în acțiune, și acțiunea transformată în rezultate, reușești să faci lucruri frumoase. Așadar, în numele Ioanei dar și în numele întregii echipe Golin vă mulțumim pentru recunoaștere”, a declarat Ana Maria Beclea, Senior Media Associate, Golin România, pe scena evenimentului.

Golin România, rezultate remarcabile în publicitate

De 18 ani, Golin România se menține în topul industriei de comunicare, timp în care a devenit un nume sinonim cu performanța. Portofoliul echipei include sute de premii obţinute în decursul anilor la festivaluri naționale și internaționale. Începând cu 2023, Ioana Munteanu devine Director de Creație al agenției. De la Ioana aflăm că 2023 a fost un an marcat de proiecte importante pentru Golin, printre care și formarea unui departament de creație premiant.

„Un mix de oameni pe care îi știam demult și oameni noi, dar împreună un trib. Împreună am lansat prima farfurie în KFC prin Meniul Zilei de Mâine, inițiativa de CSR care asigură nevoile de hrană și educație pentru copii din medii vulnerabile. Alături de Electrolux am reinventat cel mai popular preparat din Deltă, într-o rețetă din ingrediente care nu expiră: Ciorba PETscarească. Un semnal de alarmă împotriva poluării Deltei. Împreună cu Salvați Copiii am început lupta împotriva expunerii copiilor la jocurile de noroc prin Joacă, nu jocuri. O campanie în care s-au implicat mai multe licee din București, în care copiii au măsurat distanța dintre școlile lor și cea mai apropiată casă de pariuri (180 de metri).”

Provocările

Când vine vorba despre provocările anului trecut, Ioana punctează câteva dintre ele: „să facem campanii creative și de impact în PR, pe bugete de PR, pe nevoi ale clientului de PR. Să ne redefinim nouă și clientului ce mai înseamnă azi o știre. Să lucrăm proiecte care cer timp cu generații care nu au răbdare.”

Întrebată ce sfat i-ar da unui tânăr la început de drum în comunicare, ne răspunde: „Școala adevarată se face mult în agenție. Deci alegeți cea mai bună agenție și nu vă lăsați aleși. Sper doar, să mai prindeți oameni de la care să învățați. Școală.”

Evenimentul este organizat cu sprijinul: RECICLAD’OR, PHILIP MORRIS ROMÂNIA, CATENA, APOLODOR, ALEXANDRION GROUP, REWIRE INTERIOR DESIGN ȘI GALERIA ROMANĂ.

Parteneri media: www.evz.ro, www.infoactual.ro, Evenimentul Istoric, www.infofinanciar.ro și www.edituradecarte.ro

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.