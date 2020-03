Marius Șumudică, antrenorul echipei Gaziantep, a împlinit, astăzi, 49 de ani. Într-o intervenție telefonică la Digi Sport, tehnicianul a spus că el a contractat coronavirus înainte de apariția acestui virus. Șumudică a făcut referire la problemele de sănătate avute în Ajun de Crăciun, atunci când a ajuns la spital în regim de urgență.

„Eu am făcut coronavirus mai devreme decât a apărut, știi cum este. Am dat în pneumonie mai devreme”, a afirmat „Șumi”, care a continuat : „Îmi voi face timp să mănânc o felie de tort cu staff-ul și echipa. Seara vom ieși cu echipa și cu familiile. I-am invitat pe toți la un restaurant aici. Am mai multe lucruri pe care ar trebui să le sărbătoresc. Sunt printre cei cinci antrenori care nu au fost schimbați.

Am un secund, Petre Cristian, care lucrează cu mine de vreo șapte ani de zile. A făcut infarct acum zece ani pe 4 martie. Tot pe 4 martie a fost și cutremurul din 1977. Multă lume îmi spune «Băi Șumudică, tu ești un om însemnat!». Plus că pe 4 martie i-au arestat și pe cei din «Dosarul Transferurilor».”

Te-ar putea interesa și: