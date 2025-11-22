Giorgiana Ciaușescu, PlantExtrakt „Am adus gemoterapie în România”

Cu peste trei decenii de experiență, PlantExtrakt este primul producător român de extracte gemoterapice, obținute din muguri și mlădițe - produse apreciate atât pentru eficiență, cât și pentru standardele ridicate de calitate. Compania și-a dezvoltat propriile culturi certificate ecologic și investește constant în cercetare științifică, pentru a crea formule cu eficiență superioară și rezultate vizibile pentru consumatori.

PlantExtrakt a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru poziția de lider în domeniul produselor gemoterapice" în cadrul Galei „Performeri din Sănătate".