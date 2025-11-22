HAI România!

Giorgiana Ciaușescu, PlantExtrakt „Am adus gemoterapie în România”

Cu peste trei decenii de experiență, PlantExtrakt este primul producător român de extracte gemoterapice, obținute din muguri și mlădițe - produse apreciate atât pentru eficiență, cât și pentru standardele ridicate de calitate. Compania și-a dezvoltat propriile culturi certificate ecologic și investește constant în cercetare științifică, pentru a crea formule cu eficiență superioară și rezultate vizibile pentru consumatori.

PlantExtrakt a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru poziția de lider în domeniul produselor gemoterapice” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.

1
Youtube - HAI România!

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”