Asia Express, reality show-ul ce va reveni la Antena 1 în primãvara anului viitor, reprezintã o aventurã de neuitat nu doar pentru concurenţi, ci şi pentru prezentatori, scrie Cancan.

În timp ce filma un intro pentru emisiune, Gina Pistol s-a urcat pe o balustradã pentru ca drona sã surprindã cele mai spectaculoase cadre. Iniţial totul a decurs normal, dar dupã câteva minute frumoasa blondã a intrat în panicã şi a chemat repede echipa sã o ajute sã coboare.

„M-am urcat acolo şi timp de 2-3 minute n-am avut nicio problemã. Apoi, brusc, am realizat la ce înãlţime mã aflu, parcã am vãzut tot hãul ce se întindea la picioarele mele si m-a luat panica. Am şi eu misiunile mele în Asia Express!”, a povestit Gina.

La jumătatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigãtor Asia Express, cel mai dur reality show din România.

