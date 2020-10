Gina Pistol, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul autohton, pare că are lumea la picioare. Pe lângă faptul că se bucură de un succes fulminant, Gina Pistol se pregătește acum pentru unul dintre cele mai importante momente din viața ei: nașterea primului copil.

Deși Gina Pistol o duce bine și se bucură de mult succes pe plan profesional, puțin sunt cei care știu că, de-a lungul carierei sale, au existat numeroase momente în care aceasta a fost înșelată

După ce mai mulți internauți au criticat-o pentru că ar primi totul de-a gata, celebra prezentatoare și-a luat inima în dinți și a vorbit, într-o postare pe Instagram, despre momentele mai puțin plăcute prin care a trecut la începutul carierei sale.

Mi s-a mai luat și cu japca

„Se trezește câte o persoană să spună că primesc totul pe gratis. Da, sunt momente când mai primesc și eu pe gratis sau primesc reduceri. Și eu cred că merit asta pentru că sunt în showbiz de 20 de ani iar de-a lungul timpului, am oferit și eu mult timp din viața mea. Eu sunt de fel foarte generoasă, am oferit pentru că mi s-a cerut ajutorul, pentru că oamenii care mi-au cerut ajutorul îmi erau dragi, unii erau la început de drum pentru și nu își permiteau să plească. Am oferit pentru cauze nobile dar mi s-a mai luat și cu japca, am fost fraierită de foarte multe ori. Am zis că la un moment dat o sa vină vremea să primesc și eu.

Aveam o perioadă în care nu aveam bani, dar cu toate astea mergeam gratis sa prezint evenimente sau pe bani foarte puțini pentru că voiam să ajut. Îmi amintesc că am fost sunată de o tipă să prezint un bal al bobocilor. M-am dus și am prezentat, iar la puțin timp am aflat că domnișoara respectivă și-a luat de trei ori suma pe care am primit-o eu . Deci mi-am luat și eu țepe, țepe mari, unele de la companii de renume. Eram prea bună, mi-a fost jenă de obrăznicia lor și lăsam de la mine”, a povestit Gina Pistol pe Instragram.