Gigi Becali și Decebal Rădulescu, jurnalistul care a apărut în lenjerie intimă live, discuție aprinsă la TV după ce FCSB a fost înfrântă de CFR Cluj

Gigi Becali, patronul FCSB, a intrat în direct la Digisport după ce echipa sa a pierdut derby-ul cu CFR Cluj și a rămas pe locul patru în clasament. Supărat fiind pe rezultatele proaste ale jucătorilor, acesta a intrat într-o discuție aprinsă cu jurnalistul Decebal Rădulescu – celebru printre jurnaliștii sportivi pentru pariul pierdut cu Ilie Dumitrescu, în urma căruia a fost nevoit să apară în platoul TV îmbrăcat doar cu o pereche de chiloți.

CFR Cluj a câștigat, joi, pe „Arena Națională”, derby-ul disputat contra celor de la FCSB , cu scroul de 1-0. La pauză a fost 0-0, după o primă repriză înfiorătoare, în care ambele echipe s-au întrecut în greșeli.

„În primul rând, am intrat să vorbesc cu domnul Moraru, nu cu dumneata!”

Decebal Rădulescu: „Are cine, domnule Becali, să îi capaciteze pe jucători pentru un astfel de meci?”

Gigi Becali: „Da, o să văd, o să vorbesc cu dumneata!”

Decebal Rădulescu: „Dați-mi un telefon mâine, cam după ora 12, că până atunci dorm!”

Gigi Becali: „Nu, nu dau eu telefon, o să dea alții, nu eu, înțelegi dumneata?”

Decebal Rădulescu: „Atunci nu vă dau nicio informație! Eu am înțeles, dacă și dumneata ai înțeles, e foarte bine!”

Decebal Rădulescu: „Bine, vorbiți cu cine vreți. Eu ce treabă am? Vreți să îmi răspundeți, bine, nu, la revedere”

Gigi Becali: „Știi când vorbești cu un om? Când are o atitudine corectă și de bun simț. Dacă toată ziua ai atitudinea pe care o ai față de FCSB, inventezi minciuni, cutare, aia nu e așa, tot timpul numai contra..”

Decebal Rădulescu: „Ce am spus eu despre FCSB, domnule Becali?”

Gigi Becali: „Nu vreau să mă cert!”.

„Eu vorbesc să mă distrez, până la urmă are toată lumea echipă de fotbal?”

După momentul inițial de tensiune între cei doi, dialogul a fost întrerupt temporar, apoi reluat pe un ton ceva mai calm.

Gigi Becali: „Eu vorbesc să mă distrez, până la urmă are toată lumea echipă de fotbal? Dacă m-am băgat, pot să o și las. Nu mă mai interesează. Cât de curând o să termin. De ce, numai păcate. Acum eu trebuia să mă cert cu Decebal?”

Decebal: „Eu îmi cer scuze dacă v-ați simțit într-un fel jignit, vreau să mă împărtășesc mâine, chiar vă rog să mă iertați. Mă iertați?”

Gigi Becali: „Foarte bine, e bine! Dar, hai să îți spun. Nu trebuie să îți ceri iertare că te împărtășești, trebuie să îți ceri iertare că îți ceri iertare. După aia, te împărtășești curat”.

Decebal Rădulescu: „Dar și dumneavoastră spuneți de multe ori ’lasă-mă că m-am împărtășit’. E cam aceeași treabă”

Gigi Becali: „Păi nu e aceeași treabă. Adică nu vreau să fac iar, îmi recunosc greșelile, m-am împărtășit, m-am căit, dar după aia iar fac”.

Decebal Rădulescu: „Dacă am greșit, vă rog să mă iertați. Probabil o să o fac din nou, dar măcar acum”.

Gigi Becali: „Măcar acum parcă te văd mai limpede la față, mai luminos, nu te mai văd încruntat. Te-a ajutat Dumnezeu, dar știi cum te-a ajutat?”

Decebal Rădulescu: „Cu ce?”

Gigi Becali: ”A câștigat CFR și ți-a încântat inima (n.red. râde)”.

Decebal Rădulescu:„Nu are nicio legătură, domnule Becali”.

Gigi Becali: „Bine, mă, atunci accept eu bătaia, numai să te împărtășești tu cu inima curată”.

Decebal Rădulescu: „Bravo, domnule Becali, dar trăiți cu o impresie greșită, nu am niciun parti-pris cu nimeni”.

Gigi Becali: „Nu ai, dar parcă nu prea îți convine de FCSB”.

Decebal Rădulescu: „Nu îmi convine pentru că lucrurile puteau merge mai bine, dar nu o să mai spun nici treaba asta”.

Decebal Rădulescu: „Sunt licențiat în teologie”

Gigi Becali: „Cum să meargă mai bine? Ca la Dinamo?”

Decebal Rădulescu: „Nu, cum era înainte”.

Gigi Becali: „Dacă tot te împărtășești, înseamnă că știi mai multe amănunte din teologie și credință”.

Gigi Becali: „Bun, atunci trebuie să știi cât de cât, chiar dacă nu înțelegi. Fii atent. Știi cum face Domnul? Chiar și în ăștia șase ani de când nu am luat campionatul, nu am luat că poate nu am meritat pentru păcatele mele. Pe mine mă interesează la final ce se întâmplă. Până acum, Domnul m-a apărat. Chiar dacă nu iau campionatul, dacă mă duc în Conference League mai iau câteva milioane, tot e bine. Domnul mi-a dat bani. Când se vor strânge mai mulți dușmani, atunci va face Domnul. Să spunem că ai făcut încă un lucru bun. Eram totuși supărat, dar vorbind mi-a trecut toată supărarea. L-am văzut mai luminat la față, nu l-am mai văzut încruntat, e bine că își stăpânește mânia”.

Decebal Rădulescu: „De ce aș fi eu mânios pe dumneavoastră, domnule Becali? Ce contează părerea mea?”

Gigi Becali: „Eu sunt atipic față de voi. Voi aveți o părere, eu fac contra voastră tot timpul. Atunci voi spuneți că dacă îmi iese mie, vă faceți voi de râs”.