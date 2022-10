Gigi Becali, mesaj dur pentru Mihai Stoica în scandalul transferurilor: „Fraierul a sărit imediat. Eu am spus ceva inspirat din adevăr”

Din acest motiv, Mihai Stoica a venit cu o listă a transferurilor sale de la FCSB, provocând o reacție necontrolată a latifundiarului Gigi Becali.

Gigi Becali îl laudă, dar îl și jignește pe Mihai Stoica

„Eu nu mă cert și nu mă împac cu angajații mei. Cu el era altă situație, aveam o prietenie mai aparte. Când am fost la bază la Berceni, cu el am dat mâna prima oară. Numai că trebuie să reglăm niște lucruri. Eu nu mă mai pot supăra, e greu să mă superi pe mine. Dar dacă unii oameni fac niște lucruri fără să-și da seama, eșuează sau abuzează, eu iau niște măsuri cu acele persoane. Iau măsuri ca să devii și mai bun prieten cu mine și ca să înțelegi niște lucruri. Am spus că nu se pricepe și am făcut-o expres să văd dacă se smerește, dar nu s-a smerit. Eu am spus ceva inspirat din adevăr.

Dar el, fraierul, a sărit imediat. Ce am făcut eu? L-am lăudat sau l-am criticat? Asta e opinia patronului, fac și eu ce pot, Domnul știe. E un conducător bun, un psiholog bun, știe să conducă oamenii. Dar el nu a primit darul ăsta de a face transferuri, nu a primit darul de a avea fler la jucători”, a spus Gigi Becali, conform Pro Arena.

Mihai Stoica nu s-ar pricepe la transferuri

Anterior, Gigi Becali declarase că „Meme nu se pricepe la transferuri”, ci doar la fotbal și la interacțiunea cu oamenii.

„Mihai Stoica nu e bun pentru munca asta (n.a. – de scouter), nu a demonstrat-o. Cunoaște fotbal, este enciclopedie, numai că la munca asta nu se pricepe. Ăsta e un dar. Nu dau vina pe el, nu mă mai iau după el de mult, pentru că mi-am dat seama că nu se pricepe.

El se pricepe la fotbal în general, știe să conducă staff-ul, să adune jucători. Tot ce înseamnă fotbal, MM știe, dar nu se pricepe să aducă jucători”, a afirmat Gigi Becali, stârnind nemulțumirea lui Mihai Stoica.

Mihai Stoica îl contrazice pe Gigi Becali

Prin urmare, managerul FCSB Mihai Stoica a decis să posteze un mesaj pe Facebook, în care a amintit de 11 jucători aduși de el la FCSB.

„Arlauskis – Planic, Tamm, Ghionea – Nicoliță, Olaru, Boștină, Chipciu – Dică, Théréau, Keșerü. Fără Cernat, că n-ajuns la Steaua. Fără Elton, că unii zic că a fost țeapă (s-a văzut prin Saudi Arabia ce țeapă a fost). Mai ofensiv (cu scuze lui Petre Marin). Cu o bancă de rezerve de UCL. Rusescu, Iacob etc. Și cu țepe, că altfel nu se poate. Dar nu trei din patru, care se pare că e limita admisă.

E un XI format din jucători propuși/recomandați de mine (nu cel mai bun XI cu care am lucrat vreodată)”, a scris Mihai Stoica pe pagina de Facebook.