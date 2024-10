Sport Gigi Becali, înconjurat de călugări la meciul cu PAOK: Sunt frații mei







Gigi Becali a dezvăluit în ce relații este cu preoții și călugării. De-a lungul timpului, omul de afaceri a făcut mult caz de credința sa.

Gigi Becali are încredere în preoți ca în familie

Becali a făcut declarații despre felul în care îi simte pe călugări și pe preoți, la emisiunea Fanatik Superliga. El i-a numit pe slujitorii altarelor „puterea mea”.

Finanțatorul FCSB, celebru, printre atlele, prin desele referiri la credința sa foarte mare, a vorbit despre relația sa cu cele sfinte. Legătura este una strânsă, iar el este înconjurat deseori de călugări.

Becali, dezvăluiri tulburătoare despre relația sa cu călugării

Antreprenorul din Pipera nu s-a dat înapoi niciodată de la promovarea credinței în Dumnezeu. Au existat multe momente în care Gigi Becali și-a declarat public credința și a încurajat lumea să îmbrățișeze creștinismul.

Recent, latifundiarul a intervenit în direct la Fanatik Superliga, unde a vorbit despre relația deosebită pe care o are cu călugării, cu care a apărut împreună chiar și la meciul din deplasare cu PAOK.

„Cei pe care îi vezi tu sunt frații mei. Eu îi consider frați, frați, mai mult decât de trup. Eu sunt cu ei frate în Hristos, eu mă împărtășesc cu ei. Pentru că zice Hristos ‘Iată mama ta și frații tăi!’ Frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Mama mea și frații mei și surorile mele și neamurile mele sunt călugării și monahiile lor, și preoții care respectă cuvântul.

Sunt frații mei, dacă nu îi văd o săptămână mi se face dor de ei și merg să îi văd. Eu când am cerut echipă de afară, am cerut PAOK la Salonic, și pe Manchester la București… Dumnezeu m-a ascultat! Nu face lucruri cu jumătăți de măsură. Eu am încredere că bat și Manchester! Asta e filosofia mea!”, a spus Gigi Becali în emisiune.

Porumboiu despre prezența călugărilor la meciul FCSB-ului cu PAOK

Echipa finanțată de Becali, FCSB a produs un miracol câștigând în deplasare, în inferioritate numerică, meciul cu PAOK Salonic (1-0).

Partida a fost urmărită inclusiv de fostul arbitru FIFA Adrian Porumboiu. Acesta a fost impresionat de prezența preoților: „Nu mi-am făcut probleme. Când l-am văzut că iese cu trei călugări și iese și cu al patrulea, ce credeați că se putea întâmpla altceva decât noroc?”

Fostul arbitru a continuat: „Dacă la următorul meci vine cu cinci călugări nu-i bate nimeni. A ieșit sfântul Dimitrie, bravo lui. Călugării au trimis mingea în bară, a mers conform dorinței lor”.