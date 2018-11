Gigi Becali, ENERVAT după decizia luată de Gabriela Firea. „O să vorbesc cu ea, nu se poate să facă asta. Mie nici nu prea îmi place să cer de la femei”

Gigi Becali a declarat că nu știe ce se va întâmpla cu FCSB, după ce Gabriela Firea a decis să închidă „Arena Națională”, până când gazonul va fi refăcut.





Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat, luni, că va închide „Arena Națională”, până când gazonul va fi refăcut. Timpul estimat pentru efectuarea lucrării este de 2-3 luni. Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, a afirmat că este deranjat de această decizie și nu știe unde îi va muta gruparea „roș-albastră”.

„Nu ştiu ce se va întâmpla, o să vorbesc cu ea, pentru noi este foarte dificil, nu se poate, avem meciuri grele, cu CFR, Viitorul şi Gaz Metan, nici nu o să avem unde o să jucăm. La Voluntari în niciun caz, acolo am pierdut multe meciuri, am pierdut puncte, ăla nu e stadion de noi, parcă e împotriva noastră. Habar nu am unde o să jucăm, o să încerc să vorbesc cu ea, nu se poate să-l închidă trei luni, pentru că gazonul poţi să-l schimbi într-o săptămână, de ce ai nevoie de 2-3 luni? O să vorbesc cu ea. Ce, ea ştie, se pricepe ea la gazon? Nu am vorbit până acum pentru că nici nu vreau să o supăr, ea e o femeie, are atâtea pe cap, războaie cu Dragnea şi altele. Crezi că are timp de un gazon? E ea vinovată de gazon? Eu sunt într-o poziţie delicată acum, că dacă nu era fina mea, era altceva. Mie nici nu prea îi place să cer de la femei, chiar dacă e fina mea. Dacă era bărbat, era altceva”, a spus Becali pentru News.ro, citat de gsp.ro.

