Totul a pornit de la o postare pe Facebook, urcată pe contul atacantului naţionalei de tineret a României chiar la finalul meciului FCSB-Viitorul Constanţa, scor 3-0.

„Prima ta greșeală a fost să crezi că sunt una dintre oile tale!”, a fost mesajul care l-a făcut pe Adrian Petre să intervină în direct la Digi Sport pentru a lămuri totul.

Într-adevăr, mesajul respectiv a fost urcat pe contul de Facebook al fotbalistului, dar se pare că altcineva a făcut-o şi a făcut-o fără aprobarea lui Adrian Petre.

Cel puţin aşa a sunat disculparea celui în cauză. „Am un cont la care nu am acces. Altcineva controlează postările.

Sunt conturile mele, dar altcineva postează în locul meu. Toată lumea m-a sunat, a fost nebunie la mine în telefon. Am intrat, am văzut şi am luat măsuri.

Dacă am ceva de zis, zic în față. Dacă am deranjat pe cineva, vreau să-mi cer iertare pentru că eu n-am control asupra contului şi n-aș fi făcut niciodată așa ceva.

Când am ceva de spus, zic în față. Aveam un prieten care se ocupă cu postările. De obicei mă consulta, dar în seara asta nu m-a consultat.

Toată lumea a preluat postarea. Am șters tot ce s-a postat. Îmi cer scuze pentru ce s-a creat după acea postare. Situația mea este foarte delicată, dar îmi aștept șansele.

Mă antrenez şi aștept să intru pe teren”, a declarat Adrian Petre, care anterior acestui episod a fost anunţat de Gigi Becali că este liber să-şi găsească o nouă echipă.

Adrian Petre n-a jucat niciun minut în cele 3 meciuri oficiale disputate de FCSB în acest sezon şi a precizat că această situaţia nu va mai continua multă vreme.

„Dacă situația va continua, cu siguranță va trebui să se întâmple ceva. Nu pot să-mi pun cariera în pericol.

Am vorbit cu impresarul, sunt câteva echipe interesate, dar nu vreau să dau nume. Sunt jucătorul celor de la FCSB și nu-mi permit să jignesc pe nimeni.

N-am primit nicio explicație pentru ceea ce se întâmplă cu mine (n.r. cu privire la faptul că nu mai prinde niciun minut).”

Petre a fost transferat de la Esbjerg pentru 500.000 de euro în iarnă, dar Gigi Becali l-a trecut pe lista ingraţilor după câteva meciuri în care a ratat ocazii mari.

Mai mult, pentru a-l determina să plece de la echipă, patronul FCSB a cerut ca atacantul să fie schimbat în timpul meciurilor și a spus despre el că e o investiție irosită.

Totuşi, nicio echipa n-a fost însă dispusă până în acest moment să achite 300.000 de euro, suma pe care o cere în prezent Gigi Becali pentru vârful de atac U21.

Întâmplare sau nu, cu siguranţă că episodul cu „una dintre oile tale” va cântări şi mai greu în relaţia dintre fotbalist şi latifundiarul din Pipera.

sursa: digisport.ro