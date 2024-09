Sport Gică Popescu, impresionat de Man și Mihăilă după victoria cu Kosovo: Cei mai buni de pe teren







România a debutat cu dreptul în Liga Națiunilor, obținând o victorie categorică împotriva Kosovo, scor 3-0. Printre cei care au avut o contribuție semnificativă la succesul echipei s-au numărat Dennis Man și Valentin Mihăilă, două dintre marile speranțe ale fotbalului românesc. Fostul mare internațional, Gică Popescu, a fost impresionat de evoluțiile celor doi jucători și nu a ezitat să-i laude public.

Cei mai periculoși pentru echipa adversă

Dennis Man a deschis scorul în prima repriză, demonstrându-și din nou eficiența în fața porții adverse. Nu s-a oprit aici: a provocat și un penalty, transformat ulterior de Răzvan Marin, ducând România la un confortabil 2-0. Pe de altă parte, Valentin Mihăilă a avut și el o prestație notabilă, fiind extrem de periculos în fața porții kosovare. Deși nu a reușit să înscrie, atacantul de la Parma a lovit bara de două ori, arătând că este mereu o amenințare.

„Evoluția echipei în această seară a fost demnă de un turneu final. Am început ezitant, dar pe parcurs am reușit să echilibrăm jocul și să punem presiune în terenul advers. În repriza a doua, am dominat complet meciul”, a declarat Gică Popescu, conform gsp.ro.

Gică Popescu: Mircea Lucescu are o misiune mai ușoară

Fostul internațional a continuat cu aprecierile la adresa lui Man și Mihăilă: „S-a văzut clar că cei doi au fost cei mai buni jucători de pe teren. Evoluțiile lor la Parma i-au propulsat, iar în seara asta au fost extraordinari, cei mai periculoși pentru echipa adversă.”

Gică Popescu a evidențiat și importanța grupului solid format în cadrul naționalei: „Un grup care are rezultate nu se schimbă. Rezultatele pozitive îi oferă lui Mircea Lucescu o misiune mai ușoară. După această victorie și cu încă una în fața Lituaniei, avem șanse mari să câștigăm grupa.

”.

Echipele care s-au înfruntat la Priștina

KOSOVO: 1. Muric – 15. Vojvoda, 13. Amir Rrahmani-cpt., 3. Aliti, 23. Paqarada – 10. Zhegrova, 14. V. Berisha, 6. Rexhbecaj, 7. Rashica – 18. Muriqi, 11. Asllani. Selecționer: Franco Foda Rezerve: 12. Bekaj, 16. Avdyli – 2. Hadergjonaj, 4. I. Krasniqi, 5. Dellova, 8. Muslija, 9. Albion Rrahmani, 17. E. Krasniqi, 19. Emërllahu, 20. Sahiti, 21. Rrudhani, 22. Selmani

ROMÂNIA: 1. Niță – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. (22. Mitriță, 86), 11. Bancu, 13. Mihăilă (14. Hagi, 83), 15. Burcă, 18. R. Marin (21. Olaru, 86), 19. Drăguș (9. Pușcaș, 83), 20. Man (17. F. Coman, 78). Selecționer: Mircea Lucescu Rezerve: 12. L. Popescu, 16. Târnovanu – 4. Manea, 5. Ghiță, 7. Alibec, 8. Artean, 23. Sorescu