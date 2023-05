Gică Popescu, euforic după marele succes al Farului. Președintele Farului explică sezonul de vis

Gică Popescu, președintele echipei Farul Constanța, a vorbit despre sezonul istoric reușit de dobrogeni în Liga I. Formația pregătită de Gică Hagi a devenit campioană și a pus mâna pe cel de-al 2-lea titlu din istoria clubului. Primul trofeu fusese așezat în vitrină în anul 2017.

„A fost un an magic. La sezonul pe care l-am făcut, e greu de exprimat în cuvinte ce satisfacție incredibilă avem. La începutul pregătirii, aveam un lot cu care ne temeam că nu vom intra în play-off. Apoi, după venirile lui Denis Alibec, Băluță și Louis Munteanu, echipa a căpătat parcă o altă dimensiune și ne-am impus ca obiectiv turneul play-off. După care lucrurile au început să se complice pentru adversarii noștri. Am început să jucăm tot mai bine, să adunăm puncte și ne-am așezat în fruntea clasamentului, unde am rămas până la final“, a declarat Gică Popescu.

Gică Popescu, despre marea victorie a Farului

„Mereu împreună, mereu triumfători. Să câștig un nou trofeu alături de Gică e cel mai frumos sentiment. Mândri de echipa noastră. Bravo, Farul!“, a postat Gică Popescu pe Facebook după marea victorie a Farului. Președintele clubului a mai notat: „Am vorbit cu Gică undeva în iarnă și am zis de ce să nu încercăm. Era greu să mai pierdem turneul play-off, iar, odată ajunși acolo, de ce să nu încercăm, hai să transmitem echipei un nou obiectiv, pentru că, în momentul în care domini campionatul și ești pe primul loc, e păcat să nu încerci să devii campion“.

„Ar fi fantastic ca Denis Alibec să rămână alături de noi, pentru că a fost unul dintre pionii importanți ai Farului din acest sezon, însă eu mă bucur că împotriva FCSB am câștigat și fără el. Acest lucru arată cât de puternic e grupul pe care-l avem la dispoziție. Cât de uniți sunt acești jucători, astfel încât, când nu joacă Denis Alibec, piesa de bază din atac, să-l facă uitat. Sali a jucat foarte bine când a intrat, Louis Munteanu – nemaipomenit, Mateus – la fel. Eu cred că acesta a fost principalul atu al Farului, unitatea grupului“, a spus Popescu.