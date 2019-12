FC Viitorul s-a impus, luni, pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1, într-o partidă din etapa a 20-a a campionatului intern. Gazdele au deschis scorul datorită lui Andraz Struna (66), dobrogenii au revenit prin Rivaldinho (70) și Louis Munteanu (88).

Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, a fost sincer la final și a spus că oamenii săi au obținut un succes nemeritat.

„Ăsta e fotbalul, cu suferință și bucurie. Am luat 3 puncte norocoase. Eram obosiți, lenți și previzibili. Îmi felicit jucătorii, i-am pupat pe toți.

Am fost inspirat cu Munteanu și Rivaldinho. Louis e un marcator. E important că marchează goluri. Toate victoriile sunt importante și frumoase. Așa e fotbalul. Unul râde, altul plânge. Voluntari merita mai mult. A jucat foarte bine.

E oboseală mare. Am avut o săptămână grea, cu deplasări. Toată lumea era supărată din cauza ultimelor două înfrângeri. Jucătorii nu mai aveau mintea limpede. Nu suntem obișnuiți să jucăm din 3 în 3 zile. Când am luat campionatul, câștigam din 3 în 3 zile. Acum, se pare că ne e greu. Sunt fericit pentru victorie. E nemeritată! Sunt 3 puncte care au venit de sus. Am dat două goluri norocoase”, a declarat Hagi la Digi Sport.

FC Viitorul se află pe locul al 3-lea al clasamentului, cu 35 de puncte, primele două poziții fiind ocupate de Astra Giurgiu (40) și CFR Cluj (38).

