Gică Hagi, pregătit să renunțe la FC Farul. Discurs-manifest: Știu că doare când spui adevărul

FC Farul a câștigat în fața Hermannstadt cu 3-2, iar asta l-a nemulțimit profund pe Gică Hagi. El a anunțat că este pregătit să cedeze echipa lui de suflet „unor oameni care să facă performanță la nivel european.

Gică Hagi: „Aștept să preia cineva Farul și să-l ducă la un alt nivel”

Hagi (59 de ani) a vorbit pentru a doua oară despre faptul că este pregătit să lase FC Farul. Înaintea și după meciul cu sibienii, Hagi a repetat mesajul că este cedează clubul acelor oameni care sunt capabili să facă performanță la nivel european.

A fost meciul cu numărul 500, iar Hagi a lansat un nou apel. El a explicat faptul că nu-i poate duce pe constănțeni la următorul nivel și așteaptă persoane interesate să investească la clubul constănțean.

„Am spus o realitate la conferință, care pe unii îi doare. Eram sus și am coborât la nivelul ăsta. Știu că doare când spui adevărul, pe unii îi doare, dar toată România mă iubește. Nu le cade bine, dar e bine să fie așa, să fie și partea cealaltă, să mă trezească și să-mi ofere adrenalină.

N-am nicio nemulțumire, înseamnă că vorbesc singur și mă înțeleg tot singur, nu-s milionar, nici miliardar. De asta am rămas la Farul, să duc echipa unde trebuie, cât voi fi eu... nici nu știu. Eu doar am investit cât am putut, în rest aștept Farul să-l ia cine trebuie și să-l ducă la un alt nivel”, a spus Hagi.

„E început de campionat, călătoria e lungă. Trebuie să creștem la anumite aspecte, să fim mai lucizi, mai inteligenți. Avem momente când dominăm jocul și momente când pierdem controlul.

Eu știu un singur lucru, de când m-am lăsat de fotbal am avut două lucruri în plan: să fac o academie frumoasă, bună, care a câștigat trofee. Am plecat de la 0 și am investit în tineri.

În rest, munca mea de antrenor, care îmi place foarte mult. Am făcut 16 ani o muncă bună. Dumnezeu mi-a dat multe, are grijă de mine, sunt mulțumit. Într-o zi, lucrurile se vor opri, dar nu știu când va fi.

Avem cei mai fericiți suporteri din ultimii ani. Farul în Europa n-a excelat, trebuie să avem și un obiectiv acolo. Mai mult de atât Farul n-o să facă, n-are cum, cu toate că are cea mai bună infrastructură, academie, ce vrem mai mult?”, a declarat Gică Hagi la Prima Sport, citat de GSP.

Hagi: Mihai Popescu a avut o zi proastă

Despre apărătorul Mihai Popescu,( 31 de ani), pe care antrenorul Hagi l-a schimbat după primele 30 de minute, Hagi a spus că a prins „o zi proastă”.

„Mihai Popescu a avut o zi proastă, nu i-a ieșit nimic și trebuia să schimb. Așa am simțit, asta e, a prins o zi nefastă. Jucătorii care au venit au nevoie de timp, nu sunt încă pregătiți din punct de vedere fizic.

Rivaldinho, atacant Farul Constanța, a înscris două goluri în meciul de luni cu sibienii.

„Sunt foarte fericit că am înscris două goluri, pe final am avut emoții, ei au avut noroc, au dat gol din fază fixă. Au venit peste noi, dar importante sunt cele trei puncte.Trebuie să ne antrenăm, să jucăm cât mai bine. Denis (n.r. - Alibec) e un plus pentru echipă. Sunt bucuros că a revenit la noi și sper să facem lucruri frumoase împreună”, a spus apărătorul, potrivit sursei citate.