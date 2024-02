Gică Hagi a dat startul unei noi afaceri. Din ce va face bani „Regele”

Gică Hagi a spus „da” unei provocări financiare în 2024. Cel puțin, asta reiese în urma ultimei decizii. Fostul fotbalist și-a deschis o agenție de publicitate. Se numește HGH Company SRL și are sediu social în București. Se estimează că această firmă îi va aduce venituri considerabile, având în vedere că publicitatea are un trend ascendent.

Gică Hagi a intrat în „lumea publicității”. Afacere profitabilă

Noua firmă în care Gigă Hagi apare acționar a fost deschisă la începutul acestui an, însă, domeniul pubicității nu îi este necunoscut „Regelui”, potrivit Fanatik. Fiul său, Ianis Hagi, Ianis Hagi și-a deschis și el, împreună cu mama lui, Marilena Hagi, o agenție de publicitate în 2020. Conform sursei citate, se numește Future of the Game Company SRL. În primul an de activitate a raportat o cifră de afaceri de 997.394 de lei și un profit net de 891.591 de lei. Chiar dacă datoriile au fost în valoare de 2.084.101 lei, agenția lui Ianis Hagi a reușit să aibă în 2022 profit în valoare de 1.131.641 lei net.

Aceasta nu este singura afacere deschisă de Gică Hagi. Fostul fotbalist român are afaceri în domeniul imobiliarelor, comerțului cu amănuntul , precum și din diverse activăți din sfera sportului, notează sursa amintită. De altfel, Gigă Hagi este în topul celor mai bogați oameni din România, cu o avere estimată la 34 de milioane de euro.

Ce se întâmplă cu FC Farul Constanța

Gigă Hagi vrea să rămână doar manager tehnic la Farul Constanța. La acest moment, el este și acționar majoritar al acestui club de fotbal.

„ Echipa aceasta e a Constanței. Eu sunt doar un acționar majoritar care nu-și dorește să rămână. Vreau să vând acțiunile pentru a face Farul și mai puternică, iar eu să rămân cu meseria mea. Mereu am spus că mie îmi place partea tehnică”, declara Gică Hagi, în luna mai 2023, potrivit Fanatik.

Farul Constanța se află pe locul al cincilea în Super Liga, iar luni, 19 februarie, de la ora 17.30 întâlnește în deplasare Sepsi, în cea de-a 26-a etapă din Superligă.