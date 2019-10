„Regele” s-a arătat deranjat de atitudinea generală în ceea ce privește naționala României.

„Am dispărut! M-am săturat să mă uit la televizor și să văd că nu putem! Nu accept că noi românii nu mai putem! Nu, nu vrem! Asta e concluzia mea! Ce am văzut în aceste zece zile cât am stat la televizor mi se pare chiar că nu vrem să ne calificăm! Că dacă am vrea am susține echipa națională! Atâta negativitate câtă am văzut în aceste 10 zile este incredibil!

Să ataci o persoană care e selecționerul României, când el joacă meciuri decisive… Eu cred că tot ce s-a întâmplat cu Cosmin și Pușcaș e datorită a tot ce s-a întâmplat în ultimele 10 zile! Cine crede ca e ușor să câștigi în Feroe, vă rog frumos să intrați pe teren și să jucați cu ei! Intrați pe teren! Vreți să scăpați de mine? Nu mai vă sunt drag? O să rămân, o să pedalez în continuare!”, a spus Hagi într-o conferință de presă

