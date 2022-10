Ghislaine Maxwell consideră moartea lui Jeffrey Epstein suspectă

Moartea lui Epstein

„Se presupune că gardienii dormeau”, a spus ea. „Cred că moartea inexplicabilă este suspectă”, a spus ea. Cu toate acestea, suspiciunile ei sunt ridicate din cauza „istoriei și activităților Biroului închisorilor, lipsei de transparență și faptului că au multe lucruri inexplicabile care se întâmplă în interior”, a spus Maxwell.

Medicul legist al orașului a susținut decizia sa de a considera moartea lui Epstein drept sinucidere. Cu toate acestea, a stârnit de mult timp conspirații, alimentate de o autopsie separată a renumitului patolog Michael Baden, care a spus că „dovezile indică o omucidere”.

După cum a remarcat Maxwell, gardienii desemnați să-l supravegheze pe Epstein nu și-au făcut verificările de rutină, iar mai apoi au falsificat înregistrările. Camerele din celula lui Epstein au funcționat defectuos în acea noapte, au spus oficialii. Epstein aștepta un proces federal pentru trafic sexual în momentul morții sale. Mai târziu, Maxwell a fost condamnat pentru trafic de fete tinere pentru ca el să facă sex.

Maxwell a spus că suspiciunile ei au fost sporite de propriile experiențe din spatele gratiilor, în special de timpul petrecut la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde l-a întâlnit pe Barak. „Nu am fost niciodată mințită de atâtea ori… A fost o cultură a neadevărului, o cultură a lipsei de respect care, sincer, trebuie scoasă la lumină”, a spus ea despre timpul petrecut în Brooklyn.

Speranța lui Maxwell

Acum, fiica fostului baron al presei din Marea Britanie, Robert Maxwell, își dă seama în sfârșit că „închisorile sunt periculoase” și „nu sunt spații sigure”. „Până nu ajungi aici, chiar nu înțelegi cât de îngrozitor este”, s-a plâns ea. „Aș spune oricui să facă tot posibilul pentru a evita să ajungă la închisoare.”

Totuși, ea își păstrează speranța asupra unui „apel foarte, foarte, foarte puternic” împotriva sentinței sale. „Voi aștepta până după apel pentru a evalua aspecte din viața mea, dar nu voi folosi cuvântul „victimizare””, a spus ea despre experiența ei. „Evident, o experiență ca aceasta te schimbă, dar sunt parte din aceeași persoană care am fost. Deci, în loc să mă uit la ceea ce am pierdut, încerc să mă uit la ceea ce am câștigat”, a spus ea, potrivit New York Post.