Ghețarul Focul Viu din Munții Bihorului, un tărâm de poveste

Un drum de munte bolovănos care urcă pieptiş, printre pereţii aproape drepţi ai muntelui. La capătul lui, majestuos, se deşiră privirii platoul Padiş. Tot ce îţi mai rămâne de făcut, pentru a ajunge la Gheţarul de la Focul Viu din Munţii Bihorului - unul dintre cele mai fascinante locuri din România - este să străbaţi, urmând traseul întortocheat al unei scări de lemn, mâncat de dintele vremii, cei aproape 1,5 kilometri de drum tăiat spre inima grotei. Iar dacă ai inspiraţia să ajungi taman când soarele e de o suliţă pe cer, atunci spectacolul unic în Europa al gheţarului care „arde” te va ţintui locului de uluială şi încântare.





Peştera Focul Viu, botezată aşa după fenomenul fascinant care are loc aici, zi de zi, în momentul în care razele soarelui ating luciul gheţarului, creând impresia că întregul bloc de gheaţă a fost curpins de flăcări, se află în Apuseni, în Munţii Bihorului, pe Valea Galbenă, în apropiere de Vârful Piatra Galbenii şi Vârful Cuculeul de Fier, la altitudinea de 1.165 de metri. Unic în Europa, labirintul natural din Apuseni este compus din două camere separate.

Într-una din ele, Sala Mare, cu o lungime impresionantă de 68 de metri, chiar în mijloc, îşi are sălaşul al treilea gheţar ca mărime din România, după cel din Peştera Scărişoara şi cel de la Borţig. Odată ajuns aici, în măruntaiele peşterii, dai cu ochii de o întindere nesfârşită de alb încremenit. Peste 25. 000 de metri cubi de gheaţă îți ridică, la propriu, părul în cap. Spectacolul este cu atât mai uluitor cu cât, în bolta peşterii, la o înălţime de 46 de metri, o spărtură uriaşă permite luminii solare să invadeze cele mai tainice unghere de la acest nivel ale grotei. În momentul maxim al zilei, când astrul solar se află pe cer, razele lui cad perpendicular pe suprafaţa gheţarului. Rezultă un spectacol de-a dreptul fascinant care te lasă cu gura căscată. O adevărată explozie de lumini pare să izbucnească chiar din buza gheţii, oferind privitorului mirajul fascinant al unui foc închipuit ce cuprinde întinderea de gheaţă.

Fereastra din boltă şi aurul lui Decebal

Dincolo de rolul spectacular pe care îl are în apariţia fenomenului Focul Viu, care a dus faima peşterii mult dincolo de graniţele României, „fereastra” naturală iţită în tavanul grotei din inima Apusenilor mai are o menire: aceea de a menţine, ca-ntr-un veritabil frigider natural, în permanenţă aerul rece din încăpere, fapt ce permite gheţarului să „trăiască” întregul an.

Povestea fantei din bolta grotei este şi ea una specială. Legenda locului vorbeşte despre faptul că, pe aceste meleaguri, regele dac Decebal a îngropat aurul seminţiei sale. Pentru a-l păzi a pus de strajă, în gura peşterii, o familie de uriaşi. Mulţi au încercat să fure comoara din adâncul muntelui, dar nimeni nu a putut să păcălească vigilenţa gardienilor lui Decebal. Până întro zi când o bandă de hoţi a fost la un pas să reuşească. L-au momit cu merinde otrăvite pe mezinul familei de uriaşi. Băiatul a murit, dar nici ucigaşii lui nu au avut parte de o soartă mai bună: şi-au găsit sfârşitul sub o ploaie de bolovani care s-a prăvălit peste ei din înaltul tavanului. De durere că şi-a pierdut copilul, bătrânul uriaş a început să răscolească tărâmul în lung şi-n lat. Aşa s-au format, spune legenda, toate văile, dealurile şi peşterile din zonă.

