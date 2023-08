Gheboasă n-a făcut nimic de capul lui ca să câștige tinerii. Împins în față de oameni puternici

Gabriel Gavriș, după numele din buletin și Gheboasă, după numele ales pentru showbiz, a beneficiat de o promovare masivă a unui trust de presă și a unei case de discuri celebră, parteneră în multe proiecte cu trustul media în cauză, dar și cu organizatorii Untold.

Este vorba despre trustul MediaPro și casa de discuri Global Records.

Ca orice cântăreț tânăr de trapp, rapp, manele, etc și Gabriel din Târgoviște s-a lansat cu melodiile lui pe TikTok. Talentat, isteț și cu darul vorbirii cursive, Gabriel devenit Gheboasă a atras atenția. Puștii, de la clasa a VI-a la a XII-a, și-au transferat de la unul la altul toate filmulețele postate de tânărul care îi șoca prin versurile melodiilor și prin faptul că în cântec o dădea și pe țigănește.

Succesul de public a fost repede sesizat de Lucian Ștefan Gîtiță, proprietarul casei de discuri Global Records. A intrat cu Gheboasă în contact, iar profesionistul din el a simțit că are o cocă bună de lucrat ca să scoată din acel tânăr din Târgoviște un cântăreț de mare succes, capabil să adune la concerte lui și pe canalul de YouTube milioane de fani. Ceea ce s-a și întâmplat.

„Lucian este în spatele meu. Orice am făcut, a fost în spatele meu. Omul acela e ca părintele meu. C-am făcut rău, c-am făcut bine, pe mine m-a susținut. Mi-a zis: O să vezi c-o să-ți meargă mai bine. O să vezi c-o să fie bine. Du-te și «rupe-i!». Du-te și fă cum ți-am zis eu. Nimeni nu credea în mine, nici măcar părinții mei, mai ales că eu cântam trap. Mă întreba lumea din cartier: Ce e mă, asta, de ce cânți stilul ăsta? Și Lucian mi-a zis de când m-a văzut: O să reușești! Mă chema la București, eu n-aveam nici telefon…”, a povestit recent Gheboasă în podcastul lui Cătălin Măruță de la ProTv.

Mentorul din industria muzicală: „Du-te și rupe-i!”

Lucian Gîtiță și echipa sa de la Global Records s-au ocupat îndeaproape de „proiectul Gheboasă”. Concertele în toate marile orașe ale țării au început să curgă, iar publicul era din ce în ce mai numeros. Era bine, dar trebuia să fie și mai bine, Gheboasă avea nevoie să capete notorietate națională de unul singur, nu ca remorcă cu Bogdan de la Ploiești sau cu alt trapper sau manelist.

Și a venit momentul ca Pro Tv să lanseze preselecția pentru „războinicii” din concursul Survivor 2023. La începutul anului am aflat că printre participanți va fi și Gheboasă. A apărut câteva ediții, cât să-l vadă lumea că e un cântăreț rom care știe să vorbească, care știe să-și expună copilăria fără complexe și care are un singur scop: să ajungă cât mai sus în muzică. Apoi s-a retras din competiția Survivor.

Avea concertele deja antamate și scopuri precise, iar Global Records și proprietarul de acolo aveau treabă pentru el.

„Lucian avea încredere în mine. Îmi zicea: Tu o să rupi internetul! Mai așteaptă puțin, o să vină momentul tău. Te iubește Dumnezeu! Ai ceva ce nu au alții, am văzut ceva în tine, de aia te-am luat în echipa mea, ești un om de milioane. Trebuie să stai lângă mine și o să fie bine“, a povestit trapperul în podcast despre omul care l-a călăuzit și care i-a devenit ca un părinte și mentor.

Cine este omul care l-a împins în față pe Gheboasă

Global Records este o casă de discuri independentă românească fondată în 2008 de Ștefan Lucian Gîtiță. A început ca un serviciu de full management, iar prima vedetă este Inna, care cucerește lumea cu hit-urile sale internaționale, se spune pe pagina de prezentare Wikipedia. Are filiale în Polonia, Rusia și Turcia.

Din portofoliul casei de discuri fac parte nume mari precum Irina Rimes, Delia, Antonia, Carla’s Dreams, The Motans, Andra, Nicole Cherry, Alina Eremia etc.

Structura Global Group include, de asemenea, o companie de producție video, o agenție de evenimente și Global Talent United, cea mai mare agenție de marketing online din Europa Centrală și de Est, cu un portofoliu propriu de peste 150 de talente online. Agenția reprezintă influenceri și creatori de conținut precum Selly, Alina Ceușan, Carmen Grebenișan, Dan Badea, Alex Delea și alții.

Următorul pas: Untold 2023, apoi Untold Romano

Cei care patronează festivalul Untold au relații foarte apropiate cu Pro Tv și cu Global Records. Așa că nu a fost mare problemă ca Gheboasă să prindă un contract ca să urece pe „scena mică”, rezevată trupelor și câtăreților de rapp, trapp sau manele. Toată lumea din industria muzicală știa ce cântă Gheboasă, nu numai miile de copii din public care cântau odată el. Artistul e difuzat pe canalul de YouTube, dar și pe alte platforme muzicale pe care adolescenții le urmăresc zilnic și constant.

Scandalul actual nu face altceva decât să aducă notorietate tuturor. Jandarmeria, prin amendarea lui Gheboasă și Untold, nu face decât să prelungească mediatizarea subiectului. Cântărețul a anunțat că merge în instanță, că este vorba de rasism. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a anunțat că va face anchetă și-i va chema la audiere pe Gheboasă și reprezentanții Untold, ca să vadă dacă s-a încălcat dreptul la exprimare sau nu, precum și dacă organizatorii se fac vinovați de vreo încălcare a legilor.

Până una-alta, scandalul de la Cluj a adus în discuție și latura politică. Gheboasă a anunțat în emisiunea lui Victor Ciutacu că vrea să fie ajutat de Victor Ponta să ajungă președintele Partidei Romilor. Iar astăzi, reprezentantul romilor din Cluj, Dragos Roșianu, a declarat presei locale și naționale că pregătește o propunere de colaborare cu organizatorii festivalului Untold pentru a organiza un mega-festival Untold Romano la Cluj-Napoca. Roșianu este președintele organizației de tineret a Partidei Romilor ”Pro Europa” Cluj.

Dorința romilor ar fi ca Untold Romano, care ar aduce pe scenă artiști de origine romă din toată lumea (cap de listă Goran Bregovici) să aibă loc în toamna acestui an sau în 2024. Până atunci, reprezentanții Untold sunt ocupați cu organizarea Untold Dubai, festival anunțat deja. Probabil că Gheboasă va fi și el acolo, pe scenă.