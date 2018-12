Gerard Butler, la un pas de MOARTE. Unul dintre cei mai iubiţi ACTORI rupe TĂCEREA

Gerard Butler a fost externat vineri de la centrul medical din Santo Domingo, unde a fost spitalizat la începutul săptămânii, fiind afectat de dureri intestinale, a confirmat EFE o sursă care a preferat anonimatul.





Actorul se afla în situaţie stabilă, după tratamentul la care a fost supus timp de cinci zile.

Gerard Butler, în vârstă de 49 de ani, a fost internat la clinică luni 26 noiembrie, acuzând dureri abdominale de care suferea de peste 72 de ore, astfel încât s-a decis internarea lui pentru a fi supus unor analize.

Potrivit sursei, medicii care l-au îngrijit l-au supus unei examinări RMN bănuind că este vorba de o apendicită, însă rezultatele au evidenţiat că actorul suferă de diverticulită. Este vorba de o afecţiune dureroasă, care se dezvoltă atunci când diverticulul (asemănător cu o pungă), care se formează în peretele colonului, se inflamează sau se infectează.

Actorul scoţian, protagonist al dramei muzicale "The Phantom of the Opera", este cunoscut pentru interpretările sale din filmele '300', 'The Ugly Truth', 'The Bounty Hunter' şi saga 'How to Train Your Dragon'.

Pe contul său de Twitter, Butler a postat mai multe materiale video în care este văzut activând în diferite opere caritabile în Haiti, la frontiera cu Republica Dominicană, alături de organizaţia internaţională Mary Meals.

„Mă bucur să mă aflu în Haiti alături de @MarysMeals vizitând şcoli pentru a vedea activitatea minunată pe care o desfăşoară (...) @MarysMeals asigură o masă pentru toţi copiii la centrul lor de învăţâmânt. Este o idee simplă care funcţionează bine.”, spune actorul într-unul din tweet-urile sale, transmite Agerpres.

