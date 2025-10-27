Georgiana Fiștea, Continental Group, la Gala Capital „Investim în soluții și în sustenabilitate

Fabrica de anvelope Continental, din Timișoara, aniversează în 2025 un sfert de secol de activitate, cu investiții cumulate de peste 700 de milioane de euro. Compania investește susținut în digitalizare și sustenabilitate, proiecte care s-au materializat deja într-un sistem fotovoltaic ce acoperă 20% din consumul anual de energie și în primul sistem de pompe de căldură apă-apă dintr-o unitate a grupului, reducând cu 5.500 de tone emisiile CO.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru sustenabilitate energetică și reducerea emisiilor de CO₂ prin soluții tehnologice inovatoare” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.