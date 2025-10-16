George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

🤔 Înger sau Demon? Cine este, cu adevărat, George Soros? Unii îl văd ca pe un filantrop vizionar, alții ca pe inamicul perfect. În acest interviu-eveniment, intrăm în culisele unuia dintre cele mai controversate fenomene ale ultimilor 40 de ani: "Rețeaua Soros". 🎙️ Dan Andronic pune întrebările, jurnalistul Romeo Couți oferă răspunsurile.

Împreună, explorează un subiect exploziv, FĂRĂ PREJUDECATĂ: Cum a folosit peste 32 de miliarde de dolari pentru a promova idei și a modela generații întregi? Care a fost impactul real în România după '89? (Hint: primele computere și cursuri de jurnalism). De ce Viktor Orbán, unul dintre "copiii lui Soros", a devenit cel mai mare dușman al său?

Ce legătură există între Soros, Donald Trump, progresism și jocurile de putere actuale? O discuție esențială pentru a înțelege forțele nevăzute care ne modelează prezentul. Nu este despre conspirații, ci despre influență, bani și ideologie. O figură duală: Soros este prezentat ca un personaj perceput în extreme: un înger pentru susținătorii săi, datorită donațiilor filantropice și un demon pentru criticii săi, care îl văd ca pe un păpușar ce subminează suveranitatea națională.

Metoda "Soft Power": Strategia sa a fost de a folosi inteligent banii pentru a promova idei și a modela mentalități pe termen lung. Începând din anii '80, prin fundațiile "Societatea Deschisă", a investit în educație și formarea unor noi generații de intelectuali și lideri, pregătind terenul pentru schimbări de regim în fostul bloc comunist.

Impactul în România post-1989: Este recunoscut rolul pozitiv pe care fundația l-a avut la începutul anilor '90 în România: a adus primele computere, a finanțat cursuri pentru jurnaliști și a sprijinit programe de educație civică și pentru minorități, contribuind la deschiderea societății după decenii de comunism. De la Aliat la Adversar: Cazul Viktor Orbán: Un studiu de caz central este relația cu premierul Ungariei, Victor Orbán.

Considerat inițial "unul din copiii lui Soros" (format și susținut cu banii fundației), Orbán s-a transformat într-unul dintre cei mai vehemenți adversari ai săi, lansând chiar o lege "anti-Soros". Această ruptură simbolizează conflictul mai larg dintre viziunea globalistă, progresistă a lui Soros și curentele suveraniste. Controverse și Teorii: Discuția atinge și latura conspirativă, invitatul sugerând că Soros nu a acționat doar din pură filantropie, ci ca parte a unui proiect mai amplu al unor grupuri economice puternice ce doreau să profite de deschiderea piețelor din Europa de Est.

Relevanța actuală: Fenomenul Soros este încă de maximă actualitate, fiind atacat de figuri politice puternice precum Donald Trump sau Elon Musk. Rețeaua sa de influență este considerată activă și astăzi, modelând curente politice (progresismul) și susținând anumite figuri și partide, inclusiv în România și Republica Moldova (fiind menționată Maia Sandu).

▶️ Urmărește acum o analiză istorică onestă despre omul pe care toți cred că îl cunosc, dar puțini îl înțeleg cu adevărat. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.