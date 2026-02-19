HAI România!

George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Cutremur total în AUR: George Simion, la un pas să fie aruncat peste bord! Partidul anti-sistem a ajuns să se sufoce sub greutatea propriilor minciuni și a jocurilor murdare de culise. Astăzi, de la ora 12:00, Bogdan Comaroni, Octavian Hoandră și Dan Andronic detonează bombele momentului în podcastul „Contrapunct”! Adevărurile crude pe care conducerea AUR încearcă să le ascundă: Umilința din SUA: Turneul „triumfal” al lui Simion la Washington s-a dovedit a fi un bluf penibil.

Redus la a cerși poze pe holurile Congresului american, liderul AUR a demonstrat definitiv că mitul „susținerii internaționale” este doar o iluzie ieftină. Trădarea pe milioane de euro (Scandalul Păcuraru): Sfidare totală a propriului electorat! Numirea Alexandrei Păcuraru în fruntea AUR Dobrogea arată cum partidul a devenit refugiul celor pe care pretindea că îi combate.

Zeci de mii de euro curg lunar către patronul penal de la Realitatea Plus, cu un vârf halucinant de 5 milioane de euro scurse în campanie. O trădare pe bani grei! Lovitura de grație în culise - Execuția lui Simion? George Simion a devenit o piatră de moară pentru partid, atingându-și limita absolută de incompetență în atragerea electoratului moderat.

În umbră se pregătește debarcarea sa din cursa prezidențială și înlocuirea cu sociologul Dan Dungaciu pentru a face partidul „frecventabil”. Nu rata o analiză tăioasă despre cum o mișcare suveranistă riscă să devină simpla jucărie a sistemului. 👉 Fii prezent LIVE pe canalul Hai România (YouTube și Facebook), astăzi, fix la ora 12:00!

