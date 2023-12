George Simion, după scandalul cu Diana Șoșoacă: Nu regret absolut nimic

George Simion și Diana Șoșoacă sunt implicați într-un nou scandal. Cei doi s-au certat miercuri, ajungându-se inclusiv la bruscări. În urma acestui incident, politicianul susține că nu are deloc regrete. Mai mult, acesta a precizat că nu se teme de consecințe.

George Simion nu regretă scandalul din Parlament



Preşedintele AUR le-a mărturisit simpatizanților ca regretă nimic din ce s-a întâmplat la dezbaterea din Parlament. George Simion a menționat că a încercat să ignore acuzațiile Dianei din Şoşoacă, însă nu a rezistat.

Șeful AUR susține că a fost deranjat de acuzațiile legate de partidul pe care îl conduce. De altfel, din cauza acestora a răbufnit.

S-au aruncat vorbe grele

Președintele AUR care a acuzat-o pe senatoare că a fost pusă de PSD să facă scandal. Diana Șoșoacă încerca să îl filmeze de aproape pe George Simion, însă membrii AUR au făcut scut în jurul liderului lor. De altfel, în timpul scandalului, șeful AUR s-a adresat premierului, chestionându-l legat de prezența senatoarei în Parlament.

„Când daţi banii la profesori, domnul Ciolacu, de ce aţi pus-o pe Şoşoacă să facă circ? Asta e bătaia de joc a lui Marcel Ciolacu şi a Dianei Şoşoacă. O să blocăm în continuare tribuna Parlamentului, până decide Marcel Ciolacu să dea banii profesorilor”, a strigat acesta.

Cei doi și-au aruncat cuvinte jignitoare în timp ce se aflau în fața plenului.

„ George Simion: Te agresez sexual, scroafo!

Diana Șoșoacă: Ce faci, mă, tu?George Simion: Te agresez sexual.

Diana Șoșoacă: Mă agresezi, tu, sexual, mă? Pe cine agresezi tu, sexual, mă? Nu ți-e rușine, bă violentule? Fătălăii de la AUR. Fă-tă-lă-ul, fă-tă-lă-ul!”, au strigat cei doi politicieni.

George Simion, noi acuze la adresa PSD

Președintele AUR susține că Diana Șoșoacă a fost trimisă să facă scandal. De asemenea, acesta a specificat că nu se teme de consecințe.

„Au trimis-o pe Şoşoacă, ca o unealtă, să ne strice protestul, cum o face de 2 ani de zile, şi acum marea avocată a scris o plângere de te doare mintea (…) a depus-o împotriva mea astăzi că, vezi Doamne, am şantajat-o, am agresat-o sexual, am lovit-o. Nu am lovit-o nici cu palma, nici cu pumnul”, a spus acesta.

Diana Șoșoacă a depus plângere împotriva liderului AUR, acuzându-l de „loviri sau alte violențe”, amenințare, șantaj și distrugere.