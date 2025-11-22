George Hagivreta, Medijobs, la Gala Capital „Ne bucurăm să oferim încredere”

HAI România!

Fondată în urmă cu 10 ani de către Catrinel Hagivreta-Djafari și fratele său, Medijobs.ro a ajuns astăzi la peste 700.000 de oferte de muncă în domeniul sănătății. Este un rezultat impresionant, construit prin inovație continuă și prin schimbarea mentalității angajatorilor medicali față de recrutarea digitală - un proces bazat pe potrivire inteligentă, rapidă și eficientă, adaptată realităților moderne.

Medijobs a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru viziune și eficiență în recrutare în domeniul medical”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.

