Geopolitica, punct și de la capăt. Israel și atacul forțelor Hamas

Astăzi vom vorbi despre Israel. Îmi propun ca acesta pastilă să evalueze un moment din geopolitica zilei sau a săptămâni în funcție de importanța sa. De data acesta va fi puțin mai lungă pentru a explica ceea ce se întâmplă în Israel acum. Atacul forțelor Hamas a reprezentat o întrerupere sângeroasă a sabatului evreiesc și a sărbătorii Simhat Torah (încheierea ciclului anual de citire a celor 5 cărți ale lui Moise-Tora)- ultima dintr-o serie de sărbători evreiești, în timpul cărora Israelul a impus restricții asupra ieșirilor palestinienilor din Gaza.

Acest atac a venit la doar o zi după aniversarea a 50 de ani de la începutul războiului de la Yom Kippur din 1973, unul dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei israeliene, când o coaliție de state arabe a lansat un atac surpriză împotriva teritoriului deținut de Israel din Peninsula Sinai și de pe Înălțimile Golan. În urma a ceea ce a fost considerat de unii drept 11 septembrie al Israelului, multe așezări și case zac în ruine. Numărul morților este în creștere.

Brigada Al Qassem care a condus operațiunile Hamas s-a ciocnit cu militari israelieni în 7 kibbutzuri (Kibbutzurile Sufa, Holeit, Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Azza, Kissufim) și în punctele de trecere de la postul militar Be’eri și Ezre în sudul Israelului pe 7 și 8 octombrie. Brigada a condus, de asemenea, două atacuri separate cu rachete asupra Sderot și Ashkelon a câte 100 de rachete fiecare, și a tras peste 40 de drone potrivit canalului Telegram al grupului. În nordul Israelului, Hezbollah-ul libanez a efectuat atacuri asupra pozițiilor israeliene din sudul Libanului și, respectiv, din Cisiordania, care ar putea extinde războiul pe un al doilea front.

Jihadul Islamic Palestinian (PIJ), o altă organizație teroristă din Gaza s-a alăturat Brigăzi Al Qassem în mai multe orașe din sudul Israelului. Aceleași forțe Hamas au luptat și în mai, într-o confruntare de cinci zile, împotriva israelienilor. Atunci peste o mie de rachete au fost lansate din Fâșia Gaza spre Israel, majoritatea fiind interceptate de sistemul de apărare aeriană israelian Iron Dom. Zeci de combatanții din milițiile palestiniene și civili, victime colaterale, au fost afectați de confruntări. Acum Hamas a omorât israelieni fără milă, pe străzi și în propriile case și au luat ostatici în comunitățile din sudul Israelului din Kibbutz-ul Beeri și orașul Ofakim.

Potrivit armatei israeliene, ostaticii care era în locații din afara Fâşiei Gaza, ar fi fost eliberați de forțele militare israeliene odată cu începerea propriei operațiuni. În Kibbutz Be’eri spre exemplu, ostaticii care erau ținuți într-un restaurant au fost salvați după 18 ore, au relatat televiziunile israeliene. Planificarea operațiuni Hamas Operațiunea a fost planificată încă din vară. Oficialii iranieni de securitate au contribuit la planificarea atacului surpriză al Hamas asupra Israelului și au dat undă verde pentru asalt la o întâlnire de la Beirut pe 2 octombrie a.c., potrivit unor informații din servicii ( preluate de la înalți membri ai Hamas și Hezbollah).

Ofițerii Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran au lucrat cu Hamas pentru a concepe incursiunile aeriene, terestre și maritime în cea mai importantă breșă a granițelor Israelului realizată de la războiul de Yom Kippur din 1973. Detaliile operațiunii au fost rafinate în timpul mai multor întâlniri la Beirut, întâlniri la care au participat ofițeri Gărzii Revoluționare Iraniene și reprezentanți ai patru grupuri militante susținute de Iran, inclusiv Hamas, care deține puterea în Gaza, și Hezbollah, un grup militant șiit și facțiune politică din Liban.

Planul mai larg al Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran este de a crea o amenințare pe mai multe fronturi care poate sugruma Israelul din toate părțile – Hezbollah și Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei în nord și Jihadul Islamic Palestinian și Hamas în Gaza și Cisiordania, potrivit informațiilor din servicii. Să nu uităm că Hamas și Israelul au purtat patru (4) războaie în anii de după 2007 în Gaza iar Israelul controlează toate punctele de trecere în/și din enclava dens populată Gaza (2 milioane de oameni / 360 kmp) și folosește drone pentru a efectua supraveghere aeriană regulată.

Ca parte a subterfugiului său din ultimii doi ani, Hamas s-a abținut de la operațiuni militare împotriva Israelului, chiar și în timp ce o altă grupare armată islamistă cu sediul în Gaza, Jihadul Islamic, a lansat o serie de atacuri proprii sau atacuri cu rachete. În Cisiordania controlată de preşedintele palestinian Mahmoud Abbas și de grupul său Fatah, au existat persoane care au ironizat Hamas pentru că a tăcut.

Într-o declarație a Fatah publicată în iunie 2022, grupul i-a acuzat pe liderii Hamas că au fugit în capitalele arabe pentru a trăi în „hoteluri și vile luxoase”, lăsându-și poporul în sărăcie în Gaza. Atacul a fost planificat la un moment politic prielnic. Societatea din Israel este distrasă de diviziunile politice interne asupra guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

De asemenea, atacul care a venit urmărește să perturbe accelerarea discuțiilor intermediate de SUA pentru a normaliza relațiile dintre Arabia Saudită și Israel, pe care Iranul le-a considerat o amenințarea la securitatea lor națională. Pe baza acordurilor de pace cu Egiptul și Iordania, extinderea legăturilor israeliene cu statele arabe din Golf ar putea crea un lanț de aliați americani care leagă trei puncte cheie de sufocare ale comerțului global – Canalul Suez, Strâmtoarea Ormuz și Bab Al Mandeb care leagă Marea Roșie la Marea Arabiei.

Despre serviciile de informații Așa cum americanii nu și-au imaginat niciodată că fundamentaliștii musulmani ai Al-Qaeda ar avea ”geniul pervers” de a zbura cu avioane civile de linie în clădiri, analiștii israelieni nu par să fi apreciat că luptătorii Hamas ar putea scăpa din zona baricadată din Gaza cu parapante și buldozere. Atacul a fost tridimensional: a avut loc pe uscat, pe mare și pe calea aerului. Totul a început sâmbătă dimineața, pe 7 octombrie, când Hamas a lansat mii de rachete (2000-2500) spre orașe israeliene și a trimis militanți pe teritoriul israelian pe uscat, folosind parapanta, dar și motociclete și pe mare în bărci cu motor.

Zeci de palestinieni înarmați au reușit să treacă granița puternic fortificată dintre Israel și Fâșia Gaza dărâmând „gardul inteligent” pe care forțele israeliene l-au instalat în 2021. Probabil că asta i-a surprins pe israelieni. Scenariul pe care îl așteptau serviciile de informații israeliene era o invazie din nord, în sudul Libanului, datorată militanților Hezbollah. Erau orbiți de cele două războaie purtate în nordul Israelului în Liban (1982 și 2006).

Mohammed Deif, comandantul Brigăzilor Ezzedine al-Qassam, comandantul suprem militar al Hamas, mișcarea islamistă aflată la putere în Gaza, a anunțat lansarea operațiunii ”Furtuna Al-Aqsa”. Liderul aripii militare a Hamas, au declarat într-un mesaj înregistrat că grupul a decis să lanseze o „operațiune”, astfel încât „inamicul (mă refer la israelieni) să înțeleagă că timpul dezbaterii lor fără răspundere s-a încheiat”.

El a citat ocuparea Cisiordaniei de către Israel în timpul războiului arabo-israelian din 1967 și de asemenea recentele raiduri ale poliției israeliene la moscheea Al-Aqsa din Ierusalim și detenția a mii de militanți palestinieni în închisorile israeliene. Niciun alt eveniment nu a costat atât de multe vieți israeliene de la înființarea statului în 1948 ca atacul fără precedent al Hamas, atac care a surprins forțele de securitate israeliene cu ”garda jos”.

A fost un 11 septembrie israelian! – conform purtătorului de cuvânt al Forțelor Israeliene de Apărare, maiorul Nir Dinar. Peste 700 de israelieni au fost uciși (până acum), în timp ce Hamas a capturat un număr incert de israelieni inclusiv militari și i-a dus ca ostatici în Gaza. Organizația intenționează, conform celor declarate de șefii lor, să schimbe ostaticii cu militanții închiși în Israel. Cel puțin 413 palestinieni au fost, de asemenea, uciși în timp ce Israelul a declarat oficial război Hamas duminică, jurând o campanie lungă, deoarece ciocnirile și loviturile s-au extins și la granița Israelului cu Libanul.

De ce va fi o campanie lungă cum spune premierul Netaniahu? Pentru că nu sunt două forțe militare față în față. Avem o luptă urbană, între o forță militară israeliană și o forță de gherilă urbană palestiniană. Acestă operațiune a scos la iveală fragilitatea uneia dintre cele mai avansate armate din lume din punct de vedere tehnologic și a ridicat nenumărate nedumeriri asupra serviciilor de informații ale Israelului după 2007 de când a fost impusă blocada Gaza și Hamasul a preluat puterea acolo.

Experții sunt încă nedumeriți cu privire la adâncimea eșecului de informații al unui aparat de securitate israelian care are unele dintre instrumentele de supraveghere cele mai bune din lume – de la drone pe cer la senzori care detectează tuneluri subterane. Cu eforturile combinate ale Shin Bet, informațiile interne israeliene, Mossad-ul, agenția sa de spionaj extern și toate activele de informații ale Forțelor de Apărare ale Israelului, este ”sincer uimitor că nimeni nu a văzut acestă operațiune”, notează BBC.

Sau, dacă au făcut-o, nu au reușit să acționeze în acest sens, totul în condițiile în care Israelul are, probabil, cele mai extinse și mai bine finanțate servicii de informații din Orientul Mijlociu. Are informatori și agenți în interiorul grupurilor militante palestiniene, precum și în Liban, Siria și în alte părți. Vom afla, așa cum am făcut după atacurile din 11 septembrie 2001, în Statele Unite, că informațiile necesare pentru a preveni atacurile se aflau în sistemul de informații, undeva, unde luminile de semnalizare ar fi putut să fi „intermitent roșu”. Dar în fraza inițială care a venit să explice eșecul de la 11 septembrie, la fel ca americanii acum israelienii nu au putut „conecta punctele de interes informațional”. Nu puteau vedea ceea ce îi privea în față.

Iranienii și aliații lor Hamas joacă un joc mai complicat decât ar putea realiza unii israelieni, în ura lor justificată față de mullahi. Iranul a fost cu adevărat amenințat de planul Israelului de a normaliza relațiile cu Arabia Saudită pentru că acest proces neutraliza problema palestiniană, atuul Teheranului. Eșecurile în sistemul de informații încep cu excesul de încredere.

Oamenii care aleargă speriați se uită uneori mai atent la umbra lor. Răspunsul Israelul a fost operațiunea Sabia de Fier. Israelul a declarat război Hamas și a lansat lovituri de răzbunare împotriva a 17 complexe militare și în jur de 652 de locații legate de conducerea Hamas din Gaza. Forțele de Apărare ale Israelului merg din casă în casă în partea de sud a țării, lângă Gaza, într-un effort de a curăța zona de militanții Hamas. La sol: tancuri israeliene au putut fi văzute traversând terenuri agricole în părți din sudul Israelului, îndreptându-se spre Gaza, iar armata a ordonat evacuarea civililor din 24 de sate de lângă granița cu Gaza, ca un posibil preludiu al unui atac la sol.

Peste 100.000 militari sunt masați la granița cu Fâșia Gaza pentru o operațiune terestră. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că „suntem în război”. Netanyahu i-a convocat pe liderii serviciilor de securitate din Israel și le-a ordonat „să elibereze comunitățile care au fost infiltrate de teroriști”. El a cerut, de asemenea, o „mobilizare extinsă” a rezerviștilor, promițând: „Inamicul va plăti un preț fără precedent”. Atacul Hamas vine într-un moment de creștere a tulburărilor interne pentru Israel. Au existat luni de demonstrații masive împotriva planurilor guvernului de extremă dreaptă de a restrânge puterea Curții Supreme.

Grupuri de soldați în rezervă care se opun reformei judiciare au sărit peste sesiunile de antrenament în semn de protest. Dar, în urma atacurilor de sâmbătă, un grup major de rezerviști care protestau au declarat că membrii săi se vor alătura luptei. Israelul din 2023 – în lunile care au precedat dezastrul din Gaza – a fost un coșmar politic intern.

Țara a fost mai divizată decât a fost în ultimi 75 de ani. Instituția de securitate – adică Mossad, informații militare și serviciul de securitate internă cunoscut sub numele de Shin Bet – s-a opus cu înverșunare guvernului fragil condus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Elita serviciilor de informații credea că Netanyahu distruge Israelul atacând Curtea Supremă. Elita securității este laică; locuiește în Tel Aviv și Haifa și are preocupări deosebite inclusiv concertele de muzică simfonică unde-l ascultă pe Mozart.

Pe ei i-a supărat profund alianța lui Bibi cu partidele ultra-ortodoxe care, în general, nu servesc în armată și îmbrățișează un Israel foarte diferit, mult mai religios decât cel creat în serviciul curajos de către ”baronii securității” și predecesorii lor. Care au fost obiectivele Hamas ?

Obiectivele Hamas în operațiune nu sunt un secret: în primul rând, să răzbune și să pedepsească Israelul pentru ocuparea și colonizarea teritoriului palestinian după războiul din 1967 (Războiul de Șase Zile a fost un conflict armat între Israel și alianța formată din statele arabe Egipt, Iordania și Siria; acest război a durat între 5 și 10 iunie 1967; în urma victoriei militare asupra coaliției arabe, Israelul a ocupat Fâșia Gaza, Peninsula Sinai, Platoul Golan și Cisiordania); în al doilea rând, să oprească normalizarea relațiilor cu Israelul a statelor arabe care îmbrățișează regimul israelian; și, în sfârșit, să-și asigure un alt schimb de prizonieri, pentru a obține eliberarea a cât mai mulți prizonieri politici palestinieni din închisorile israeliene.

