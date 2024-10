EVZ Special Geoană și provocările în cursa pentru Cotroceni. Mirel Palada: Este prima dată în sondajele Sociopol când Geoană este sub 10%. Video







Astăzi, pe canalul de YouTube „Hai România” a fost difuzat un nou podcast „Hai Live cu Turcescu”, protagoniștii fiind Dan Andronic, Mirel Curea, Mirel Palada și moderatorul Robert Turcescu. Cei patru au atins diverse subiecte, axându-se pe topicul cel mai relevant la momentul actual, și anume candidații de la alegerile prezidențiale.

Mircea Geoană a fost recent în atenția publicului, după ce a participat la o dezbatere televizată. Analizând prestația sa, cei patru comentatori au discutat și despre controversa creată în jurul fiicei sale, acuzată că s-ar fi inspirat din discursul nepoatei lui Trump. De asemenea, în discuție a fost adusă și acuzația Elenei Lasconi, care susține că Geoană ar fi avut o întâlnire cu liderul unei „divizii de hackeri”.

Controversele din jurul lui Mircea Geoană

Pentru început, un prim subiect atins a fost discursul susținut de către fiica lui Mircea Geoană, Ana, în momentul în care a urcat pe scenă. Interesant este faptul că, acest discurs a fost similar cu cel al nepoatei lui Donald Trump, Kai Trump, pe care l-a prezentat în urmă cu câteva luni.

A doua curiozitate a fost aceea dacă Mircea Geoană s-a întâlnit sau nu cu Tal Hanan, așa zisul șef al unei „divizii de hackeri”.

”Singura chestie care mă interesează dacă e așa sau nu, e povestea cu Tal Hanan. Dacă s-a întâlnit sau nu s-a întâlnit cu el. Din câte știu există și poze cu membrii din staff-ul lui Geoană împreună cu Tal Hanan la restaurant. Deci aici, eu aș fi puțin mai atent” a subliniat Dan Andronic la începutul discuției.

Robert Turcescu a continuat, oferind puțin context: „Ca să explicăm puțin și celor care nu au urmărit. Elena Lasconi se duce la Gâdea în emisiunea duminică seara, și primește o întrebare de la Geoană, la care nu răspunde. Însă, ea spune că știe că Geoană s-a întâlnit cu șeful unei mari divizii de hackeri. Aseară, apare întrebarea de la Elena Lasconi, dacă Geoană s-a întâlnit cu un anume Tal Hanan.

Tal Hanan este un mega șmecher israelian. Aflăm că el și-a făcut o divizie de hackeri, o firmă de boți, în vreo 30 de țări. Geoană a jurat că nu s-a întâlnit cu el.”

Discursul plagiat și scăderea în sondaje a lui Geoană

În discuție a intervenit și Mirel Palada, întorcându-se la problema cu discursul plagiat al Anei Geoană. „Mie adevărata chestie care mi se pare că-l îngroapă pe Geoană este această chestie absolut jenantă, ce au făcut consultanții lui, să dea copy-paste unui discurs foarte recent, care este în mintea oamenilor și doar să schimbe niște lucruri minore. Acest lucru mi se pare strigător la cer. Însă, breaking news, nu contează.”

În plus, Mirel Palada a dat și o veste în exclusivitate în cadrul podcastului. „Este prima dată în sondajele Sociopol când Geoană este sub 10% și își continuă scăderea. În sondajul anterior avea 11%, acum are 8%. El continuă să aibă exact aceeași traiectorie pe care o avea Sorin Oprescu în 2009.”

Ediția integrală a podcastului poate fi urmărită AICI.