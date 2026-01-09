HAI România! Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă







Un interviu exploziv cu Gelu Voican Voiculescu, una dintre cele mai controversate figuri ale istoriei recente a României. Fostul vicepremier răspunde întrebărilor incomode și oferă o perspectivă inedită asupra evenimentelor care au marcat anii '90. În acest episod vei afla: Adevărul despre Târgu Mureș (Martie 1990): Ce a găsit comisia guvernamentală la fața locului, implicarea generalului Chelaru și documentele despre armele albe confiscate.

Dosarul Revoluției: Cum răspunde acuzațiilor privind moartea a 862 de persoane și de ce consideră inculparea sa o „răzbunare politică”. Momentul 18 Februarie 1990: Povestea din spatele celebrei imagini în care apare înarmat cu o mitralieră. De ce a refuzat garda de corp, cum a fost la un pas de linșaj în balconul Palatului Victoria și cine l-a salvat.