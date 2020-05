Iulia Vântur a acordat un interviu pentru VIVA şi nu s-a mai ferit să discute cât se poate de deschis despre iubitul ei, celebrul Salman Khan.

În plus, Iulia Vântur a subliniat clar că are de gând să îşi întemeieze o familie cu Salman Khan, întrucât simte că a sosit timpul să se dedice creşterii copiilor.

„(…) Mă gândesc ca la o nouă etapă. De la 20 la 30 de ani am experimentat. De la 30 la 40 am învățat, am evoluat, m-am transformat.

Mă gândesc că până la 40 am acumultat, că am discernământ să-mi fac o selecție a lucrurilor cu adevărat importante pentru mine și să mă bucur de ele.

De la 40 de ani investesc eficient fiecare minut din viața mea. Viața costă timp.

După 30 de ani, am simțit această presiune. Inclusiv din partea părinților. Și răspunsul meu a fost: «Mă vreți doar căsătorită sau fericită?». A fost ultima dată când am primit întrebarea când mă căsătoresc.

Nu e o prioritate pentru mine, însă consider că un copil este o binecuvântare de la Dumnezeu.

Dacă și când va fi să se întâmple… mă voi bucura de acest dar!”, a declarat Iulia Vântur pentru revista VIVA.

În ceea ce îl priveşte pe celebrul său iubit de la Bollywood, Iulia Vântur a declarat mai sincer ca niciodată:

„VIVA: Salman Khan cum este? Ce stare de spirit are?

Iulia Vântur: El este mereu activ, creativ, își găsește de lucru în orice situație. Tocmai ce a compus câteva cântece. (râde)

VIVA: El a avut proiecte profesionale pe care le-a amânat?

Iulia Vântur: Da, a trebuit să oprească filmările pentru următorul lui film și nu numai.”

Sunt semne clare că la Bollywood se pregăteşte apogeul uneia dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste pe care le-a trăit India vreodată.