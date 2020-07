Având în vedere declaraţiile recente ale acestuia, nu este exclus ca Iohannis să anunţe reintroducerea restricţiilor în actualul context pandemic.

Ştire în curs de actualizare

Iată ce declara liderul de la Cotroceni ieri, după ce aflase ultimele cifre legate de cazurile noi de infectare cu coronavirus din România:

„Am vizitat Institutul Cantacuzino și sunt impresionat! Am găsit o echipă foarte motivată, foarte profesionistă și am văzut unele din instalații, unele care sunt vitale în această etapă.

Știți că aici, la institut, se fac, se prelucrează foarte multe probe în legătură cu noul coronavirus.

Aproape 45.000 de teste au fost prelucrate în ultimele zile, ceea ce este foarte notabil și acest institut deja joacă un rol extrem de important.

Însă în afară de aceste prelucrări de teste, care sunt, după cum mi-au spus cei care lucrează aici, deja, acțiuni de rutină, se face cercetare și se face, se pregătește și producție de diferite materiale.

Deci, o mișcare pe care o găsesc foarte pozitivă. Vă felicit și vă îndemn să continuați și la următoarea întâlnire, să îmi prezentați deja noutățile despre care am discutat astăzi.

Acum este evident că trebuie să vorbim, în acest context, și despre pandemie, despre COVID-19.

Din acest punct de vedere, astăzi este o zi tristă. Avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 550 de persoane care au fost detectate de ieri până astăzi.

În acest context, trebuie să fac câteva remarci. În primul rând, dragi români, suntem, iată, deja din martie, în plină epidemie, în plină pandemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni, lucrurile au mers destul de bine.

Am trecut prin starea de urgență, în care am luat măsuri dure, în care autoritățile au reacționat rapid, eficient și am reușit să ținem evoluția sub control.

Este a doua lună, deja, că avem stare de alertă și lucrurile, din păcate, vedem că nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit cu toții. Însă, în acest context, revin la ce am mai spus înainte de mai multe ori: răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni.

A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte, foarte păcat să dăm cu piciorul la rezultatele bune pe care le-am obținut până acum.

Măsurile care trebuie luate sunt foarte simple: masca, distanța și, evident, spălat pe mâini.

Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți la ce ne spun unii și alții, fiindcă în această perioadă, în loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine Guvernul și împreună să-i convingem pe români că este o treabă foarte, foarte serioasă, vedem că sunt politicieni care încearcă să exploateze electoral această pandemie.

Este o cale eronată și din acest punct de vedere, vreau să mă adresez și politicienilor și Parlamentului.

Suntem într-o situație foarte complicată, este momentul să lăsăm divergențele politice de o parte și să ne concentrăm pe soluții care sunt absolut necesare în această perioadă, iar în acest sens solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică carantina și izolarea, pentru a reda autorităților acest instrument extrem de important în perioadă de pandemie.

Nu este momentul să disperăm, dar în niciun caz nu este momentul să lăsăm garda jos și, repet, dragi români, împreună am parcurs relativ bine perioada până acum.

Haideți să facem un efort, să continuăm, nu lăsați garda jos, este în joc viața voastră și viața celor dragi vouă!

Aici nu vorbim de politică, aici nu vorbim de opțiuni personale, aici vorbim de o boală care din păcate, a rămas încă în societate.

Să nu ne imaginăm că virusul dispare de azi pe mâine dacă cineva dă o lege sau un act administrativ.

Virusul nu ține cont de granițe, nu ține cont de legi, nu ține cont de diferite abordări pur administrative, dar noi avem cel mai important instrument ca să ne protejăm conștiința noastră.

Dacă respectăm normele care sunt în vigoare, avem o șansă bună să trecem mai departe cu cât mai puține persoane îmbolnăvite și, da, cu cât mai puține persoane decedate din cauza acestei boli.

Să nu ne imaginăm că dacă este vară și plecăm undeva la munte sau la mare scăpăm de virus.

Din păcate, virusul merge cu noi și la mare, și la munte, ține de noi să ne protejăm cât putem de bine.

Nu ne-am dorit această boală, ea ar fi venit indiferent cine ar fi fost la guvernare, dar haideți să respectăm indicațiile specialiștilor, haideți să facem aceste lucruri simple, ca să îngrădim răspândirea virusului, pentru a putea trece cu bine de această perioadă dificilă”, a declarat Iohannis miercuri, 8 iulie.

foto: Răzvan Vălcăneanţu