Alexandru Maxim, transferat în campionatul Turciei, în luna ianuarie a lui 2020, la insistenţele lui Marius Şumudică, se află, conform presei din „Ţara Semilunei”, în vizorul primelor două clasate din sezonul actual din Super Lig.

Galatasaray şi Beşiktaş Istanbul şi-au exprimat deja interesul de a începe negocierile pentru semnătura fotbalistului născut la Piatra Neamţ. Chiar dacă nu a mai reuşit să înscrie niciun gol pentru Gaziantep în ultimele şapte etape şi a intrat într-un oarecare con de umbră, Maxim e văzut în continuare de başkanii lui Gaziantep drept una din piesele de bază ale primului unsprezece imaginat de tehnicianul portughez Ricardo Sa Pinto.

„Galatasaray Istanbul şi Beşiktaş Istanbul se pregătesc să înainteze oferte celor de la Gaziantep pentru achiziţionarea jucătorului român Alexandru Maxim” au titrat jurnaliştii turci.

Gaziantep cere 5,5 milioane de euro

Un impediment în perfectarea acestui transfer este consituit însă de preţul piperat cerut de conducerea lui Gaziantep. Pentru a accepta o ofertă venită dinspre cele două cluburi de tradiţie din Istanbul, şefii formaţiei deţinute de compania Sanko Holding solicită cel puţin cinci milioane şi jumătate de euro. „Conducerea lui Gaziantep cere 5 milioane şi jumătate de euro pentru un transfer al lui Maxim” au mai scris ziariştii de pe Bosfor.

În mai puţin de un an şi jumătate petrecut în curtea grupării înfiinţate în 1988, Alexandru Maxim a strâns 42 de apariţii în tricoul rosso-nerilor. Jucătorul de 1,78 metri are un bilanţ pozitiv, trecându-şi numele pe lista marcatorilor de optsprezece ori. Maxim are unsprezece goluri în actuala ediţie din Super Lig şi încă şapte în campionatul precedent.

Mijlocaşul ofensiv se regăşte, totodată, pe lista preliminară a selecţionerului Mirel Rădoi pentru tripla naţionalei României din campania de calificare la Campionatul Mondial din Qatar. Alături de alţi 21 de stranieri, Maxim face parte din lotul lărgit al tricolorilor şi are toate şansele să apară pe teren în duelurile cu Macedonia de Nord, Germania şi Armenia.