Economie Gala Capital. Mara Gojgar, Confident Agency: „Am format o echipă de profesioniști pe care îi admir și îi respect"







Anul trecut, Confident Agency a atins un nou nivel de dezvoltare prin extinderea în Spania. Un rezultat notabil pentru o agenție de comunicare construită de la zero și evidențiat în cadrul Galei Capital Femei de succes, Ediția 2024, prin premiul acordat fondatoarei companiei, Mara Gojgar.

Mara Gojgar, fondatorul Confident Agency, a fost premiată în cadrul Galei Capital Femei de succes, Ediția 2024, pentru extinderea cu succes în Spania a agenției de comunicare integrată.

„Mulțumesc echipei Capital pentru această oportunitate de a fi lângă doamne de succes, antreprenoare din atâtea domenii și «doamne de fier» din corporații care conduc departamente și schimbări importante. Și mă bucur că toate aceste doamne fac lucrurile să se întâmple «chiar dacă». Chiar dacă lucrurile nu sunt așa aliniate în viața privată sau în viața profesională… Chiar dacă sunt puține resurse… Și totuși fac lucrurile să meargă înainte. (…) În seara aceasta sunt alături de colegele mele Diana și Adelina, pentru a ne bucura de extinderea în Spania. Am anunțat recent și primii antreprenori români pe care i-am susținut să facă pasul către internaționalizare. Aceștia au ales Barcelona și Insulele Baleare pentru prima lor expansiune internațională.“, a declarat Mara Gojgar pe scena Galei Capital.

Realizări și planuri de viitor

În urmă cu doi ani, agenția de comunicare multichannel Confident a făcut un pas îndrăzneț – a deschis un birou la Barcelona și a format o echipă locală. „Am făcut primul pas pentru a putea gestiona nevoile clienților internaționali în CEE. Dar și pe ale clienților din regiune care vor să intre pe piața din Vest“, ne-a explicat Mara Gojgar, fondatorul Confident Agency.

Lista reușitelor agenției nu se rezumă însă doar la atât. Aceasta include și dezvoltarea portofoliului de clienți, precum și tranziția către o nouă structură a echipelor.

„Tot în 2023, împreună cu Venus Five, studioul de producție vizuală, am finalizat procesul de rebranding al agenției, sub umbrela The Confident Group. Astfel le putem oferi clienților servicii integrate și rapiditate în execuție la costuri competitive.“, a mai precizat Mara.

Planurile pentru 2024 prevăd lansarea unor noi divizii de business pe zona de sustenabilitate. Dar și formarea unei echipe de management pe zona de operațiuni.

Adaptare dinamică permanentă

Atingerea acestui nivel nu a fost facilă. „Principala provocare într-un business început de la zero, la 26 de ani, a fost să creez premisele de creștere în același timp cu bugetul necesar. Ne mai trebuia un om nou în echipă, trebuiau produși banii pentru el. Lansăm o divizie nouă, trebuie să generăm resursele financiare pentru asta. Mindset-ul și viteza de creștere sunt diferite atunci când trebuie să duci în paralel nevoile de creștere ale afacerii și resursele de care este nevoie pentru asta.“, a precizat Mara.

Perspectiva sa asupra succesului agenției este axată pe valorificarea oportunității: „Să acționezi chiar dacă bila nu e perfect rotundă. Chiar dacă lucrurile nu sunt într-un echilibru dezirabil. Chiar dacă nu ai toate informațiile. Nu așteptăm momentul perfect. Nu acționăm «atunci când». În business, momentul perfect nu există. Acționăm și ajustăm din mers.“

Start de la minus zero

Viziunea pragmatică a Marei se regăsește și în rețeta succesului personal: „Regulile reușitei sunt «evergreen». Trebuie să faci tot ce ține de tine și ce poți controla. Să îți joci toate cărțile. Apoi, «Do it scared!» – nu există oameni neînfricați sau perfect siguri că le va ieși ceva. Parcurge procesul cu disciplină, perseverență, plângi, dar nu te lăsa. Iar după ce îți iese… «Keep humble!»“

În ceea ce privește reușitele profesionale obținute, cea mai mare realizare a fondatoarei este chiar agenția în sine. „Per total, cea mai mare realizare, bucurie, mi-o aduce faptul că am adus la un moment de adolescență o afacere începută de la -0. Fără bani, fără cunoștințe de business, fără nimeni care să mă recomande. Am reușit să aduc firma la un moment în care avem un portofoliu solid de clienți din tech, FMCG, automotive, retail & ecommerce, infrastructură, pharma, real estate, branduri cunoscute, repere pentru industriile din care vin. Am format o echipă de profesioniști pe care îi admir și îi respect. Am creat un mecanism care acum este funcțional și aduce rezultate. Iar acum mă concentrez pe exersarea abilităților antreprenoriale în noi piețe.“, a concluzionat Mara Gojgar.

