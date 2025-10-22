HAI România! Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc







Gala Companii de Elită reprezintă un reper în calendarul evenimentelor de business din România. Organizată anual de revista Capital, Gala Companii de Elită este dedicată recunoaşterii performanțelor companiilor care contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei naționale. În cadrul Galei Capital Companii de Elită din 2025 vor fi premiate companiile care s-au remarcat prin rezultate excepționale în sectoare precum energie, industria auto, retail, bănci, pharma, transporturi, curierat și logistică, construcții, agricultură și zootehnie, industria alimentară, asigurări.

În plus, vor fi acordate și câteva premii speciale unor companii care au atras atenția prin proiectele și strategiile inovatoare pe care le-au implementat. Companiile premiate în cadrul evenimentului sunt doar o parte dintre cele mai puternice companii care activează în România, incluse în Capital Top 300 Companii, ediţia 2025.

Evenimentul este organizat cu sprijinul: PHILIP MORRIS ROMÂNIA, GARANTI BANK, ENEVO GROUP, CATENA, CARREFOUR, AKTOR, RAIFFEISEN BANK, PPC, EXIMBANK, ANTIBIOTICE IAȘI, DAVIDOFF CAFÉ, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ ȘI IMPERIAL ONE. Parteneri media: evz.ro și Evenimentul Istoric.