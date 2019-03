După statuia lui Gagarin, alt lucru grav se întâmplă: Cuc vrea să pună statul la treabă. Editorial de Roland Pena

Să te ferească Dumnezeu de hărnicia leneşului şi guvernarea nătărăilor, îmi zicea un bătrân de-al meu. A plecat pe lumea cealaltă înainte să apuc să-l întreb ce ar trebui să fac dacă pe nătărăi îi apucă vrednicia când ajung în capul trebii. Vinovat că mi-au venit în minte vorbele moşului e nimeni altul decât ministrul Cuc de la Transporturi, care de câte ori deschide ciocul îmi aminteşte că PSD l-a demis în octombrie 2017 pentru incompetenţă ca să-l repună în funcţie în februarie, crezând, probabil, că s-a tratat.





Ieri, s-a dovedit că n-are leac. A anunţat senin că o companie deţinută de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va construi autostrăzi de la zero chiar în România. Antrepriza de Construcţii - aşa se numeşte societatea de stat minune - va participa la licitaţii alături de celelalte companii interesate, dar nu va fi în niciun fel favorizată, ne-a asigurat ministrul. Ca să nu ziceţi că delirez, citiţi aici declaraţia, redată de Agenţia naţională de presă – Agerpres: „Domnul Neaga (Narcis Neaga, directorul general al CNAIR - n.r.) a venit cu ideea încă mai demult să avem această companie. Noi am fost cu totul de acord, pentru că, aţi văzut, avem antreprenori nesiguri, care nu-şi fac treaba, şi nu putem rămâne captivi acestor antreprenori care nu se mobilizează şi trebuie să intrăm noi să le arătăm cum se munceşte şi cum se face treaba (…) Această firmă va participa şi la licitaţii pentru lucrări noi, aşa cum participă celelalte companii. Va urma procedurile legale şi nu va fi favorizată în niciun fel. În principiu, noi am creat această firmă tocmai pentru a nu mai rămâne captivi constructorilor neserioşi. Ne-am săturat”.

Deci, după viziunea lui Cuc, o companie de stat va da lecţii celor private despre cum se munceşte cu spor. Başca, va participa la licitaţii organizate de statul căruia îi aparţine, dar nu va fi privilegiată. Pe cuvântul lui de pesedist? De unde o învăţa Antrepriza cum „se face treaba”? De la „mămuca” CNAIR, care dacă şi-o făcea avea şi România autostrăzi? Iar, dacă e posibil să piardă licitaţiile, care îi va mai fi obiectul muncii? Oricum, dragi tovarăşi, trebuie să recunoaştem deschis că încă un pas spre reîntoarcerea la economia socialistă a fost făcut cu succes sub atenta îndrumare a stimatului Cuc.

Toată povestea mi-a adus în minte declaraţia de zilele trecute a lui Andrei Roth, Manager Cluj Office UiPath: „Studiile Uniunii Europene arată clar că suntem cea mai puţin inovativă economie din Europa, potenţialul există, dar ne lipsesc resursele, politicile şi coerenţa”. Aş mai adăuga şi un deficit, la nivelul întregii populaţiei, de vitamina D, şi unul de decenţă, la o mare parte a clasei politice.

Ca să nu-mi aud vorbe că nu vin şi cu idei constructive, prezint, în sprijinul ministrului Cuc, un model de concurs, care ar putea fi folosit cu rezultate deosebite la licitaţiile la care va participa Antrepriza: „Judecătorul Lucian Netejoru a câştigat concursul de la CSM pentru încă un mandat la şefia Inspecţiei Judiciare. Acesta a susţinut miercuri interviul în faţa unei comisii din Consiliul Superior al Magistraturii, din care a făcut parte şi şefa CSM, Lia Savonea. El a fost singurul candidat şi a obţinut punctaj maxim - 100 de puncte”. Am citat tot din Agerpres. Deci, se poate!

Cum o veste proastă nu vine niciodată singură, tot ieri Centrul Rus pentru Ştiinţă şi Cultură din România a anunţat că, împreună cu Primăria Capitalei, va dezveli pe 14 aprilie, la ora 13, în Herăstrău, statuia lui Gagarin. Puşi în faţa crudei realităţi, trebuie să mai recunoaştem la fel de deschis că tovarăşul Ceauşescu a avut şi unele scăpări, dar urmaşii săi politici le remediază pas cu pas. Mai lipseşte un referendum pentru sprijinirea dezarmării nucleare. Vorba agitatorilor PCR: Jos bomba cu neutroni!

