„Dupa o zi intensa, imi adun toata energia pentru a le aduce multumiri speciale cadrelor medicale de la Spitalul Sanador , care m-au ingrijit in timpul interventiei chirurgicale de azi : Dl. Prof Dr. Nicolae Poiana, Dl. Dr. anestezist Bogdan Grigore, Dna. asistenta-sefa Mihaela Enciu si tuturor celorlalte asistente.

Nu in ultimul rand, doamnei doctor Doris Andronescu, managerul Sanador, a carei daruire pentru profesie si dragoste de oameni se simte atat in buna organizare, cat si in sufletul pe care il pun cadrele medicale pentru vindecarea pacientilor.