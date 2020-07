„Nu infirm, nu confirm. Încă nu am cristalizată o idee. Știu un singur lucru: că dacă aliații liberali și opozanții USR vor respinge PMP-ul, va trebui găsită o soluție. Care va fi, vom vedea! Încă sunt în situația în care nu mi-ar fi frică nici de Nicușor, nici de doamna Firea. Domnii de la PNL și de la USR se joacă cu focul.

De fapt, am impresia că, printre altele, în afară de a viza o topire a PMP-ului în PNL, și USR-ul are obiectivul lui – să nu câștige Nicușor Dan, că ar putea să revină la partid. Și atunci stimulezi o candidatură a PMP-ului, care oricum în București va lua 8, 9, 10 procente, scorul lui… Și cu 10 procente care i-ar lipsi lui Nicușor Dan, nu-i dau nicio șansă în fața doamnei Firea”, a declarat Traian Băsescu la Digi 24.

În iunie 2000, Traian Băsescu a participat din partea Partidului Democrat la alegerile pentru Primăria Municipiului București. El a câștigat mandatul de primar general în fața lui Sorin Oprescu, cel care avea să fie primar al Capitalei 8 ani mai târziu. Nicușor Dan și Gabriela Firea sunt cei doi candidați la Primăria Capitalei.

Pe 25 iunie, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale. Astfel, alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie.

Un sondaj INSCOP comandat de PNL și dat publicității joi arată că Nicușor Dan are aproape nouă procente avans față de Gabriela Firea.

Potrivit sondajului, Nicușor Dan ar obține 54,4% din voturi, iar Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei, 45,6%. Procentul bucureștenilor care au indicat că vor veni la vot și au o opțiune este de 67,3% din eșantion.

De asemenea, 56,1% au răspuns că direcția în care se îndreaptă capitala este una greșită și numai 40,3% au răspuns că lucrurile merg spre bine. Sondajul de opinie a fost realizat prin telefon în perioada 20 – 26 iunie 2020, la care au răspuns 1120 de persoane cu domiciliul permanent sau flotant în municipiul București. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,9%, la un grad de încredere de 95%.

Imediat după publicarea sondajului, Gabriela Firea a declarat că PNL se laudă cu ce nu există în realitate.

„Nu ma bat cu nimeni in sondaje. Si Domnul Dragnea se lauda cu procente uriase in sondaje cu 3 luni inainte de europarlamentare, iar rezultatul a fost dezastruos. Asa si acum. Se lauda cu ce nu exista in realitate.

Si la alegerile anterioare, PNL scotea pe piata sondaje false. Candidatul de atunci, Catalin Predoiu, a aratat presei un sondaj in care se pretindea ca are 28%. La vot a luat doar 11%. Asa ca, cel mai corect sondaj se realizeaza in ziua votului. Am convingerea ca bucurestenii vor vota un om implicat, harnic, priceput, tenace. PNL/PDL au blocat toate proiectele benefice pentru oameni, din Capitala, prin majoritatea din Consiliul General. Investitii pe care eu le-am deblocat si finalizat”, a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.